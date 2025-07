Keine separaten Rechnungen mehr in Restaurants: ein wachsender Trend in Spanien

C. L. Malaga Donnerstag, 10. Juli 2025 Compartir

In vielen Restaurants in Spanien setzt sich ein Trend durch, der die Zahlungsabwicklung vereinfachen und straffen soll: die Weigerung, die Rechnung unter mehreren Gästen an einem Tisch aufzuteilen. Dieses Prinzip, das in dem Ausdruck «ein Tisch, eine Rechnung» zusammengefasst ist, bedeutet die Verpflichtung, eine einzige Zahlung zu leisten, in der Regel mit einer einzigen Karte oder in bar, ohne dass mehrere Transaktionen zur Aufteilung des Betrags erlaubt sind.

Nach Ansicht vieler Branchenexperten ist die Maßnahme eine Reaktion auf die Notwendigkeit betrieblicher Effizienz. Der Zeitpunkt des Bezahlens, traditionell einer der heikelsten Momente beim gemeinsamen Essen, wird so zu einem schnelleren Prozess für das Personal und für den allgemeinen Geschäftsbetrieb, was allerdings für einige Kunden mit größeren Unannehmlichkeiten verbunden ist.

Zwar gibt es keine offiziellen Statistiken, die das tatsächliche Ausmaß dieser Praxis beziffern, aber verschiedene Medien haben ihre zunehmende Verbreitung festgestellt. Jüngste Berichte, wie der des spanischen Fernsehsenders LaSexta, deuten darauf hin, dass sich das Phänomen in Städten wie Málaga zusehends etabliert hat, aber auch in Restaurants in Aragonien, Katalonien und anderen Regionen wurden Fälle festgestellt. Auch in den sozialen Medien und digitalen Foren wie Reddit und TikTok finden sich häufig Diskussionen und Erfahrungsberichte von Verbrauchern, die mit dieser Situation konfrontiert wurden, was zu einer intensiven Debatte über die Rechtmäßigkeit und Legitimität der Maßnahme führt.

Effizienz als Argument

Einer der Hauptgründe für die Einführung dieser Regel ist die Notwendigkeit, die Servicezeiten zu optimieren, insbesondere in Lokalen mit hoher Kundenfrequenz. Mehrere Gastronomen haben erklärt, dass die Abwicklung eines einzigen Zahlungsvorgangs wesentlich schneller ist als die Bearbeitung mehrerer Zahlungen, wodurch Verzögerungen, Warteschlangen und mögliche Buchungsfehler vermieden werden.

Wie ein Kellner aus Málaga in einem Beitrag des Fernsehsenders LaSexta berichtet, führt die Bedienung von Tischen mit großen Gruppen, die alle getrennt zahlen wollen, zu logistischen und administrativen Schwierigkeiten. «Es ist sehr kompliziert, getrennt abzurechnen, und noch komplizierter, wenn es sich um große Gruppen handelt», sagt er. Ein anderer Gastronom aus Barcelona merkt an, dass Gruppen manchmal mehr als ein Dutzend Personen umfassen, von denen jeder mit seiner eigenen Karte oder in bar bezahlen möchte, was die Arbeit des Personals verlangsamt und am Ende der Schicht zu Problemen bei der Kassenabrechnung führen kann.

Diese Komplexität nimmt zu, wenn die Gäste nicht nur verlangen, die Rechnung gleichmäßig aufzuteilen, sondern auch eine individuelle Berechnung auf der Grundlage der Anzahl der von jeder Person konsumierten Speisen und Getränke verlangen. In Situationen, in denen sich die Gesamtrechnung auf mehrere hundert Euro beläuft, erschwert diese Praxis die Zahlungsabwicklung erheblich, beeinträchtigt das allgemeine Tempo der Bedienung und führt zu Spannungen zwischen Personal und Kunden.

Was das Gesetz sagt

Die wachsende Zahl von Unternehmen, die diese Politik anwenden, hat die Diskussion über das Vorhandensein einer möglichen Rechtsgrundlage zur Unterstützung oder Verhinderung ihrer einseitigen Auferlegung neu entfacht. Rubén Sánchez, Sprecher von Facua, einer Organisation, die sich für den Schutz der Verbraucherrechte in Spanien einsetzt, stellt klar, dass das spanische Recht die Unternehmen nicht ausdrücklich dazu verpflichtet, Split-Zahlungen zuzulassen.

Sánchez sagt: «Es gibt eigentlich keine Vorschriften. Wenn an der Tür steht, dass sie Kartenzahlungen akzeptieren, können sie diese Form der Zahlung für keinen Teil der Rechnung verweigern, aber das Gesetz regelt nicht ausdrücklich, ob jeder Kunde seinen Anteil an der Rechnung bezahlen kann». Das bedeutet, dass die Kunden nicht das Recht haben, getrennt zu zahlen, es sei denn, das Lokal verpflichtet sich ausdrücklich dazu.

Enrique García, Sprecher der spanischen Verbraucher- und Nutzerorganisation (OCU), stimmt zu, dass es sich um einen Bereich handelt, der in den derzeitigen Rechtsvorschriften nicht im Detail geregelt ist. «Es ist logisch, dass das Unternehmen, das die Dienstleistung anbietet, die Kunden informiert und sicherstellt, dass sie die Bedingungen kennen», sagt García und betont, dass der Schlüssel in der Transparenz und der richtigen Kommunikation zwischen dem Lokal und den Gästen liegt.

Zuschläge für geteilte Rechnungen

Parallel zum Verbot, die Rechnung aufzuteilen, haben einige Lokale damit begonnen, Gruppen, die mehrere geteilte Rechnungen verlangen, einen Aufschlag oder eine Zusatzgebühr zu berechnen. Der Rechtsanwalt Xavi Abat, der in den sozialen Medien dafür bekannt ist, Rechtsfragen online zu teilen, warnte Ende 2024 vor dieser Praxis und nannte sogar konkrete Beispiele.

In einem seiner Videos schildert er den Fall einer Bar, die bei einer Aufteilung der Zahlung zwischen einem und acht Gästen einen Euro pro Tisch, bei Tischen mit acht bis 12 Personen zwei Euro und bei größeren Gruppen drei Euro zusätzlich berechnet. Nach Angaben des Lokals decken diese Beträge die Kosten für die Verwaltung und Nutzung des Zahlungsterminals (POS).

Bezüglich der Rechtmäßigkeit dieser Zuschläge erklärt Abat, dass die vertraglichen Beziehungen zwischen Kunde und Veranstaltungsort frei sind, sofern der Kunde im Voraus über diese Bedingung informiert wird. «Es gibt kein Gesetz, das diese Art von Zuschlägen verbietet. Wenn das Restaurant den Kunden informiert, bevor es die Dienstleistung erbringt, dann akzeptiert der Kunde mit der Annahme der Dienstleistung auch den Zuschlag», sagt er.

Er stellt jedoch klar, dass der Kunde, wenn der Zuschlag nicht sichtbar kommuniziert wurde und er ihn erst bei der Anforderung der Rechnung entdeckt, Einspruch erheben, die Zahlung verweigern oder sogar eine förmliche Beschwerde bei den Verbraucherschutzbehörden einreichen kann.

Ratschläge von Verbraucherexperten

Die Verbraucherverbände und Rechtsexperten sind sich einig, dass Bars und Restaurants Transparenz bieten müssen. Klare und sichtbare Informationen - ob auf Schildern, auf der Speisekarte oder mündlich vor der Aufnahme der Bestellung - ermöglichen es den Kunden, die Bedingungen zu verstehen und zu entscheiden, ob sie bleiben oder sich einen anderen Ort suchen wollen, an dem separate Zahlungen ohne zusätzliche Kosten akzeptiert werden.

Diese Informationspflicht wird zum wichtigsten Schutz der Verbraucherrechte, insbesondere in einem Bereich, der im spanischen Recht nicht speziell geregelt ist. Das Fehlen einer vorherigen Mitteilung kann hingegen zu Konflikten, Beschwerden und Klagen führen, die den Ruf des Unternehmens beeinträchtigen.

Das Aufkommen der Regel «ein Tisch, eine Rechnung» und der Aufschläge für geteilte Zahlungen spiegelt das Spannungsverhältnis zwischen zwei Realitäten wider: einerseits die Notwendigkeit für die Unternehmen, ihre Abläufe in einem Umfeld hoher Nachfrage und knapper Margen zu optimieren. Andererseits die wachsende Gewohnheit der Verbraucher, insbesondere der jungen Leute, individuell zu bezahlen, was durch mobile Anwendungen und Sofortüberweisungstools erleichtert wird.

Dieser Trend ist zwar noch nicht weit verbreitet, verändert aber die Art und Weise, wie Gruppenmittag- und -abendessen organisiert werden. Er zwingt die Gäste dazu, die Zahlungen besser zu planen oder auf alternative Lösungen zurückzugreifen, wie z. B. die Zusammenlegung von Zahlungen über Apps zur Kostenteilung oder die Vorauswahl einer verantwortlichen Partei, die am Tag bezahlt und dann die entsprechenden Beträge der einzelnen Gäste eintreibt.

Letztendlich verdeutlicht die Ausweitung der Regel «ein Tisch, eine Rechnung» die Notwendigkeit eines Gleichgewichts zwischen Dienstleistungseffizienz und Kundenerwartungen. Das Fehlen klarer Vorschriften macht Transparenz und Vorabinformation zu Schlüsselelementen, um Missverständnissen vorzubeugen und sowohl die Kunden als auch den Unternehmer zu schützen.

Infolgedessen passt sich das spanische Gastgewerbe allmählich an neue Formen des Konsums und des Managements an, bei denen eine transparente Kommunikation für das Vertrauen und die Zufriedenheit der Kunden unerlässlich ist.