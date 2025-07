Kleine Gemeinden in der Provinz Málaga erhalten 2026 über 8,6 Millionen Euro für Projekte gegen Wasserverschwendung

Antonio M. Romero Málaga Mittwoch, 23. Juli 2025 Compartir

Trotz der Regenfälle im laufenden hydrologischen Jahr ist Málaga auch weiterhin von Dürre bedroht, von Entwarnung keine Spur. Aus diesem Grund werden die kleinsten Gemeinden der Provinz im Jahr 2026 insgesamt 8,9 Millionen Euro erhalten, um Projekte für eine bessere Wassernutzung vorantreiben zu können. Die Mittel stammen aus dem Jahresbudget der Provinzverwaltung von Málaga (Diputación) für die Unterstützung kleinerer Orte, konkret handelt es sich um 86 Dörfer mit weniger als 20.000 Einwohnern. Profitieren werden von den Geldern auch die beiden autonomen Gemeinden Bobadilla Estación und Estación de Gaucín-El Colmenar sowie mit einer festen Zuweisung die Orte Torrox und Nerja.

Der Plan der Diputación für die Unterstützung und Zusammenarbeit mit kleineren Gemeinden wird an diesem Mittwoch verabschiedet und beläuft sich auf 39,8 Millionen Euro, von denen 22 Prozent in Programme für den integralen Wasserkreislauf fließen werden. Dies erklärte im Vorfeld Francisca Caracuel, bei der Provinzverwaltung für kommunale Dienste zuständig. Caracuel unterstrich auch die Verantwortung und das Bewußtsein der Bürgermeister für die Wasserprobleme der Provinz.

«Obwohl sich die Situation der Wasserressourcen in der Provinz im Vergleich zum letzten Jahr deutlich verbessert hat, müssen wir weiterhin vorsichtig sein und dürfen nicht nachlassen. Es ist sehr wichtig, die Speicherkapazität und die Versorgungsnetze weiter zu verbessern und den Durchfluss besser zu kontrollieren, um Wasserlecks zu verhindern oder zu vermeiden, sowie Maßnahmen zu ergreifen, die zu extremen Einsparungen beim Wasserverbrauch beitragen», betonte die Diputación-Politikerin.

Maßnahmen

Die Maßnahmen umfassen Arbeiten und Verbesserungen für die Sanierung von 26 Kilometern Trinkwasserleitungen mit 47 Einzelmaßnahmen im Gesamtwert von 4,1 Millionen Euro. Dazu gehört unter anderem der Austausch von asbesthaltigen Faserzementrohren in Cuevas de San Marcos, Cuevas del Becerro, Igualeja, Moclinejo, Ojén, Villanueva de Algaidas und Villanueva de Tapia.

Darüber hinaus werden vier Kilometer Kanalisations- und Wasserversorgungsleitungen instand gesetzt. Geplant sind 23 Projekte im Wert von rund 1,9 Millionen Euro, von denen die wichtigsten auf Archidona und Gaucín entfallen.

Sieben Gemeinden werden Asbestzementrohre ersetzen

Eine Million Euro wird für den Kauf von 4.200 Haushaltszählern mit Fernablesung verwendet, die in Gemeinden wie Sayalonga, Cuevas del Becerro und Campillos installiert werden. 204.000 Euro werden in mehreren Gemeinden für die Installation von Druck- und Durchflusskontrollgeräten bereitgestellt, um eine effizientere hydraulische Leistung in Echtzeit zu erreichen und so Leckagen und Wasserverluste zu verringern.

186.000 Euro hält die Provinzverwaltung für die Installation von Photovoltaik-Anlagen zur Stromversorgung von Wasserversorgungseinrichtungen wie Pumpstationen für Gemeinden wie Cartajima und Júzcar bereit.

Technische Unterstützung

Von den 39,8 Millionen Euro des Hilfsplans für kleine Gemeinden sind 25,6 Millionen Euro für Bauarbeiten, Materiallieferungen, Dienstleistungen und technische Hilfe bestimmt, während 13,8 Millionen Euro ungebundene Mittel sind, die die Gemeinden nach eigenem Ermessen verwenden können. Torrox und Nerja - die beiden Städte mit 20.000 bis 25.000 Einwohnern - erhalten 285.710 Euro an ungebundenen Mitteln sowie14.290 Euro für Programme im Servicebereich.

Zu den Maßnahmen des Plans für das nächste Jahr gehören auch 2,2 Millionen Euro für kulturelle und künstlerische Aktionen in 63 Orten.

«Der Plan ist wichtig, um zur Verbesserung der Infrastrukturen, der Ausrüstung und der Versorgung in den Gemeinden beizutragen, und er dient auch zur Erleichterung der kommunalen Verwaltung, indem er den Gemeinderäten technische Unterstützung in einer Vielzahl von Fragen bietet», sagte Caracuel.