August-Feria von Málaga wird neues Eingangstor haben

Matías Stuber Málaga Dienstag, 22. Juli 2025 Compartir

Die Feria von Málaga steht vor der Tür. In diesem Jahr wird das Feriagelände Cortijo de Torres ein neues Eingangstor erhalten. Die Stadträtin für Operative Dienste, Strände und Feste, Teresa Porras, gab am heutigen Dienstag bei einem Treffen mit den Medien in der Nähe der Straße San Rafael die ersten Einzelheiten bekannt. Die Besucher werden durch ein Tor gehen, das dem «Kiosko del Embarcadero de la Reina» (Kiosk der Anlegestelle der Königin) nachempfunden ist. Das 29 Meter hohe und 40 Meter breite Bauwerk ist dem Bauwerk nachempfunden, das anlässlich des Besuchs von Königin Isabel II. in Málaga im Jahr 1862 errichtet wurde.

Auf diese Weise wird das bisherigwe Eingangstor nach sechs Jahren «in Rente» geschickt. Porras geht davon aus, dass die neue Struktur mindestens genauso lange Bestand haben wird. Es wird berichtet, dass es mindestens zwei Wochen dauern wird, bis das neue Tor aufgebaut ist. Die Arbeiter sind gerade dabei, die ersten Balken zu setzen. Die Fassade besteht aus mehreren Bögen und wird mit einer spanischen Flagge gekrönt sein. Wenn man diese als Referenz nimmt, steigt die Höhe auf 40 Meter.

Im Detail wird die Fassade einen zentralen, offenen Raum von mehr als 100 Quadratmetern beherbergen. Er wird aus verschiedenen Blickwinkeln eine privilegierte Aussicht bieten. Außerdem wird die Fassade mit etwa 150.000 LED-Lichtpunkten ausgestattet sein. Als Neuheit werden Vorhänge installiert, um die Lichtverschmutzung zu reduzieren. Das mit der Installation beauftragte Unternehmen ist die Ximenez-Gruppe aus Cordoba.

Vergrößern Teresa Porras und Manolo Salazar, bei der Präsentation des neuen Tors. Ñito Salas

Porras sprach von einer «didaktischen Eingangstor», das dem Besucher helfen soll, mehr über die Geschichte von Málaga zu erfahren.

Keine Veränderung in Calle Larios

Eine weitere Neuheit für die diesjährige Feria ist die dekorative Beleuchtung, die in drei der Hauptstraßen von Feriageländes installiert wird, wie die Straßen Antonio Rodríguez, Peñista Rafael Fuentes und José Blázquez 'El Maño', mit neuen Motiven, die speziell für diese Ausgabe der Feria entworfen wurden.

Andererseits bestätigte Porras, dass das Eingangstor zur Calle Larios dasselbe sein wird wie im letzten Jahr. Es wurde erstmals 2023 eingesetzt und simuliert den Eingang zu einer traditionellen Festlaube. Das Tor in der Calle Larios ist 16 Meter hoch und 12 Meter breit.