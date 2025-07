Bahntunnel werden in Málaga für acht Millionen Euro auf Vordermann gebracht 15 Jahre nach der unterirdischen Verlegung des Schienennetzes in der Provinzhauptstadt muss die Strecke für Hochgeschwindigkeits- und Nahverkehrszüge umfassend saniert werden

In der Umgebung des Bahnhofs Victoria Kent werden umfangreiche Verbesserungen vorgenommen.

Chus Heredia Málaga Donnerstag, 10. Juli 2025

Knapp 15 Jahre sind vergangen, seit Málaga die Bahngleise unter die Erde verbannte. Nun müssen die Tunnel mit einem Kostenaufwand von rund acht Millionen Euro gründlich saniert werden. Die Pläne, die es für die freigewordenen Räume übertage gab, sind in all den Jahren hingegen nicht vorangekommen. Von dem Boulevard, der an die westliche Umgehungsstraße anschließen und zu einer wichtigen Verkehrsader für Málaga werden sollte, fehlt jede Spur. Staatliche Vorschriften verhindern dieses Projekt bislang.

Saniert werden müssen sowohl Tunnel des Netzes für die Hochgeschwindigkeitszüge als auch für den Nahverkehr. Bei letzterem hatte vor nicht langer Zeit, ein Zwischenfall den Bahnverkehr zwei Tage lang beeinträchtigt: Eine Sicherheitstür im Evakuierungsstollen war auf den Gleisen gelandet und hatte einen Zug entgleisen lassen, der zu jenem Zeitpunkt glücklicherweise leer war. Ob sich mangelnde Wartung oder Vandalismus hinter dem Vorfall verbargen, wurde nicht bekannt.

Durch den sanierungsbedürftigen Hochgeschwindigkeitstunnel fahren Züge von AVE, Avlo, Ouigo und Iryio. Täglich gibt es 26 Verbindungen. Als der Tunnel in Betrieb genommen wurde, waren es ein halbes Dutzend. Dieser Tunnel in offener Bauweise weist verschiedene Mängel auf: Verschlechterung des Betons, Korrosion der Bewehrung, Abplatzungen, undichte Stellen und Feuchtigkeit mit Ausblühungen, beschädigte Fugen, Risse, beschädigte Gleise oder Abflüsse. Die Arbeiten werden zehn Monate dauern und erstrecken sich auf fast zwei Kilometer Tunnel.

Der andere Sanierungsauftrag betrifft die Arbeiten am Victoria-Kent-Tunnel auf der Strecke Málaga-Fuengirola. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um Arbeiten zur strukturellen Verbesserung des Tunnels. So sollen unter anderem Staunässe und Verstopfungen beseitigt werden, Abflüsse saniert, Beton gereinigt und saniert sowie Graffiti entfernt werden.