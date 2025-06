Der Megayachthafen in Málaga ist ausverkauft

Ignacio Lillo Málaga Montag, 16. Juni 2025 Compartir

«Ausgebucht». Im Megayachthafen von Málaga wird der Platz wieder einmal knapp. Zum ersten Mal war das im Frühjahr des vergangenen Jahres der Fall gewesen. Nachdem drei große Yachten von jeweils etwa 100 Metern Länge festgemacht haben, ist der verfügbare Platz an Pier 1 (Muelle Uno) und Pier 2 (Palmeral de las Sorpresas) ausgeschöpft. Die meisten Segler werden nach Angaben des Hafens bis fast zum Ende des Monats in den Gewässern Málagas bleiben.

Die drei imposantesten Yachten, die vor Anker liegen, sind ebenfalls alte Bekannte in Málaga: I Dynasty (102 Meter); Lady Moura (101) und Mayan Queen (92). In unmittelbarer Nachbarschaft liegt seit Ende letzter Woche noch die Just J's (61 Meter), während die Zenobia (57) zusammen mit anderen Yachten von etwas geringerer Länge vor dem Palmeral vertäut ist.

Just J's

Der Neuzugang im Megayachthafen heißt Just J's und ist ein Novum in diesen Gewässern, da sie sonst eher in Miami und der Karibik zu sehen ist. Zwar ragt die Luxusyacht nicht unbedingt durch ihre Länge (61 Meter) heraus, vielmehr ist es die Geschichte ihres Namens, die ungewöhnlich ist. Eigentümer ist der amerikanische Milliardär Jay Schottenstein, ein in Columbus, Ohio, geborener Unternehmer und Philanthrop und Vorsitzender der Schottenstein Stores Corp, zu der Ladenketten wie American Eagle Outfitters, DSW Inc. und Value City Furniture gehören.

Laut der Fachseite SuperYachtFan ist der Name eine sentimentale Anspielung auf die Familie Schottenstein, deren Namen alle mit dem Buchstaben J beginnen. So ist der Patriarch, Jay, mit Jeanne verheiratet und das Paar hat drei Söhne: Joseph, Johnathan und Jeffrey.

Das Schiff wurde 2016 in der niederländischen Werft Hakvoort gebaut und bietet Platz für zwölf Passagiere und 16 Besatzungsmitglieder. Zu den luxuriösesten Merkmalen gehören ein Aufzug, mit dem man sich zwischen den Decks bewegen kann, ein Oberlicht über dem Bett der Hauptkabine, ein Whirlpool auf einem der Decks und ein Außenpool.

Die Just J's wird von zwei Caterpillar-Motoren angetrieben, die ihr eine Höchstgeschwindigkeit von 16 Knoten und eine Reisegeschwindigkeit von 12 Knoten verleihen. Der Wert des Schiffes liegt bei rund 70 Millionen Dollar.

Mayan Queen

Die Mayan Queen ist im Besitz der mexikanischen Familie Baillères, der die Grupo Bal gehört, ein Konglomerat, zu dem auch Unternehmen des Einzelhandels zählen. Das bekannteste ist El Palacio de Hierro, eine Kette von Kaufhäusern und Luxusgeschäften. Das Unternehmen ist auch in den Bereichen Bergbau und Metallurgie, Versicherungen und Finanzen tätig.

Die 93 Meter lange und 15 Meter breite Yacht hat einen Marktwert von rund 140 Millionen Euro. Sie wurde 2008 auf der deutschen Werft Blohm+Voss gebaut und bietet in ihren acht Kabinen Platz für 16 Gäste, die von einer 22-köpfigen Crew betreut werden.

Zu den luxuriösen Extras gehören ein Hubschrauberlandeplatz und ein großes Beiboot. Zur Unterhaltung stehen Jetskis und Schnorchelausrüstung, ein Außenpool mit Wasserfall, ein Whirlpool und ein Spa zur Verfügung. Auch ein großes Indoor-Kino soll es geben.

I Dynastie

Die I Dynasty ist Stammgast im Hafen von Málaga und war die erste große Luxusyacht, die zwischen 2023 und 2024 im Hafen von Marqués de Guadiaro überwinterte. Die 101 Meter lange Yacht wurde 2015 im Auftrag von Alijan Ibragimov gebaut, einem Milliardär aus Kasachstan und Mitbegründer der multinationalen Eurasian Natural Resources Corporation (ENRC), die in den Bereichen diversifizierte natürliche Ressourcen, Bergbau, Verarbeitung, Energie und Logistik tätig ist. Sein Besitzer verstarb 2021.

Das Schiff wurde auf der Werft Kusch Yachts in Deutschland gebaut. Es kann 22 Gäste in elf Kabinen und 30 Besatzungsmitglieder in weiteren 15 Kabinen beherbergen. Zu den charakteristischen Merkmalen gehört ein überdachter Swimmingpool von 30 Quadratmetern, der auch als Anlegestelle für Hilfs- und Freizeitboote dient. Angetrieben wird das Schiff von einem diesel-elektrischen Hybridmotor von Rolls Royce, der eine Höchstgeschwindigkeit von 17 Knoten und eine Reisegeschwindigkeit von 14 Knoten ermöglicht. Es hat eine Reichweite von 6.500 Seemeilen (ca. 12.000 Kilometer) und wird auf etwa 200 Millionen Dollar geschätzt.

Lady Moura

Die Lady Moura ist eine weitere alte Bekannte in Málaga, läuft seit mindestens einem Jahrzehnt regelmäßig im Hafen ein. Die großen Buchstaben ihres Namens an der Seite sollen aus massivem Gold sein. Das Schiff gehört Nasser Al Rasheed, einem saudi-arabischen Tycoon, Eigentümer des Ingenieurbüros Rasheed Engineering und Berater des saudischen Königshauses. Er soll eines der größten Privatvermögen der Welt besitzen.

Mit einer Länge von 105 Metern und einer Breite von 20 Metern gilt die Yacht aufgrund ihrer Fülle an exotischen Details als eines der luxuriösesten der Welt. Das von dem italienischen Architekten Luigi Sturchio entworfene Schiff wurde 1990 auf der renommierten deutschen Werft Blohm+Voss gebaut und bereits zweimal umgerüstet.

Es verfügt über ein Spa, ein Casino, einen Partyraum, mehrere Lounges, einen Operationssaal, einen Hubschrauberlandeplatz und mehrere Ausflugsboote. Es bietet Platz für bis zu 30 Passagiere, hat zusätzlich doppelt so viele Besatzungsmitglieder. Das Schiff wird von einem 6.900-PS-Dieselmotor angetrieben und kann eine Höchstgeschwindigkeit von 20 Knoten erreichen.