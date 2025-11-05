Deutsches Industrieunternehmen mit drei Jahrhunderten Geschichte eröffnet Technologie-Hub in Málaga

Nuria Triguero Málaga Mittwoch, 5. November 2025 Teilen

Wenn Sie ein normaler Mensch außerhalb des Industriesektors sind, wird Ihnen der Name BHS Corrugated nicht bekannt vorkommen. Aber wenn Sie in einem Industriezweig arbeiten, der Verpackungen in seine Prozesse einbezieht, werden Sie sein Logo gesehen haben: Es ist der führende Hersteller von Maschinen, die Wellpappe zu Schachteln verarbeiten. «Wir sind wie Coca-Cola in dieser Branche: Jeder kennt uns», scherzt Geschäftsführer Christian Engel. Die Hälfte der weltweit im Umlauf befindlichen Kartons wird auf den Wellpappenanlagen dieses 300 Jahre alten deutschen Unternehmens hergestellt, das ursprünglich aus dem Bergbau stammt (die Abkürzung steht für Bayerische Berg-, Hütten- und Salzwerke AG) und bis 1993 im Besitz des Freistaats Bayern war. Seitdem befindet es sich im Besitz eines nicht börsennotierten Familienunternehmens mit einem Jahresumsatz von einer Milliarde Euro und neun Produktionsstandorten in aller Welt.

BHS Corrugated eröffnete Ende 2024 ein Innovationszentrum in Málaga, um Software für den eigenen Gebrauch zu entwickeln, und beschäftigt dort bereits 32 leitende Ingenieure. Das Unternehmen hat gerade Büroräume im Herzen der Alameda Principal eröffnet - zuvor war es in einem Coworking Space untergebracht - und plant, weiter zu wachsen, mindestens bis auf 50 Mitarbeiter.

«Warum haben wir es nicht in Deutschland gemacht, wir haben es versucht! Wir haben wirklich versucht, Entwickler in Deutschland zu finden, aber es war sehr, sehr schwierig. Ich gebe Ihnen einen Vergleich: Für Mitarbeiterprofile, die wir hier in drei Tagen finden, brauchen wir dort neun Monate. Es ist unmöglich, in Deutschland ein softwarebasiertes Unternehmen zu gründen, und ich kenne viele Unternehmen, die aus diesem Grund nach Málaga kommen», sagt Christian Engel, der den Mangel an Fachkräften, über den sich einige Unternehmen seit einiger Zeit in Málaga beklagen, nicht bemerkt hat. «Ich weiß nicht, ob es einen Mangel in bestimmten Fachgebieten gibt; wir suchen Software-Ingenieure und wir finden sie», sagt er und betont seinen Wunsch, «um die besten Fachkräfte zu konkurrieren» und «ein Unternehmen zu sein, von dem jeder sagen kann: Hier möchte ich arbeiten». «Wir wollen die Besten», betont er.

Der Technologie-Hub von BHS in Málaga ist mit drei Aufgaben befasst: Zum einen wird die von den 3.600 Mitarbeitern des Unternehmens verwendete Verwaltungssoftware entwickelt und perfektioniert. Zweitens entwickeln sie die Technologie für die nächste Generation von Maschinensteuerungssystemen, die in ihre Wellpappenmaschinen integriert werden. Und drittens, erklärt Engel, «diversifiziert das Unternehmen in neue Bereiche wie die Logistik, die eng mit der Software verbunden sind und für die unsere Entwickler arbeiten werden. In diesem »Mix« zwischen Software und Industrie liegt ein Teil der Anziehungskraft dieses Unternehmens für Technologieprofis: »Unsere Ingenieure machen nicht die Dinge, die alle anderen machen: Es sind sehr anspruchsvolle Projekte, die an der Spitze der industriellen Steuerung stehen«, sagt der Unternehmer, der auf zwei Ziele hinweist, auf die diese neue Technologie ausgerichtet ist: die Erhöhung der Automatisierung im Herstellungsprozess von Kartonagen und die Verbesserung der Nachhaltigkeit der Prozesse.

Simulation von Produktionsprozessen

Auf der Suche nach Fachkräften hat BHS auch einen Verbündeten gefunden: die Universität von Málaga. Kurz nach der Eröffnung der Büroräume hier nahm das Unternehmen Kontakt mit der Fakultät für Wirtschaftsingenieurwesen und der Fakultät für Informatik auf, mit denen es Vereinbarungen über die Aufnahme von Studenten für Praktika und die Entwicklung von F&E-Kooperationen unterzeichnete. Kürzlich wurde diese Allianz durch eine Vereinbarung über die Einrichtung eines Labors mit einem so genannten Virtual Commissioning Center erweitert: ein virtuelles Inbetriebnahmezentrum, d. h. ein Raum, in dem industrielle Systeme (wie Produktionslinien oder automatisierte Maschinen) simuliert, getestet und validiert werden, bevor sie tatsächlich gebaut oder installiert werden.

«Es wird ein Ort sein, an dem wir künftige Software so testen können, als ob sie 'live' auf einer Maschine laufen würde», erklärt der CEO von BHS, der darauf hinweist, dass der Raum, der für diesen Zweck genutzt werden soll, bereits ausgewählt wurde und die erforderliche Ausrüstung Anfang 2026 installiert werden wird. Die erforderliche Investition wurde noch nicht genau berechnet, könnte sich aber laut Engel auf «etwa eine Million Dollar» belaufen.

Im IT-Bereich hingegen hat das Unternehmen vor einigen Wochen einen Hackathon organisiert, an dem 300 Studenten teilnahmen. Dies sei eine stabile Beziehung, die sich auch weiterhin in neuen Initiativen niederschlagen werde, so der Unternehmer. «Wir sind in vielen Ländern vertreten, und ich muss sagen, dass ich überrascht bin, wie einfach, schnell und professionell der Umgang mit der UMA war», sagt er.

Kurzfristig plant das Unternehmen, in dem Gebäude, in dem es sich niedergelassen hat, zu wachsen, schließt aber nicht aus, dass es sich nach einem anderen größeren Standort umsehen muss, ohne das historische Zentrum zu verlassen.