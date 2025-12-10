Zahl der Megayachten im Hafen von Málaga hat sich innerhalb eines Jahres verdoppelt

Ignacio Lillo Málaga Mittwoch, 10. Dezember 2025 Teilen

„Kaos«, „Dragonfly«, „Yas« und „Tatoosh« sind die Namen einiger der größten Privatyachten der Welt, die kürzlich im Hafen von Málaga angelegt haben. Auf den ersten Blick war die Auslastung der sogenannten IGY Málaga Marina (der Yachthafen der Kais 1 und eines Teils von Kai 2) in den letzten Monaten konstant. Dies geht nun aus der Bilanz der Aktivitäten dieser Anlage hervor.

Seit Ende des Sommers bis heute hat der Yachthafen laut Angaben des Konzessionsunternehmens ein „außergewöhnliches« Aktivitätsniveau erreicht. Die Auslastung lag praktisch den ganzen Herbst über bei 100 Prozent. „Aufgrund dieser Umstände mussten Liegeplätze an anderen kommerziellen Kais des Hafens zur Verfügung gestellt werden«, geben sie zu.

Aber selbst so war es nicht möglich, alle Anfragen zu erfüllen. „Die Nachfrage war so groß, dass wir zu bestimmten Zeitpunkten Boote, die vor Anker lagen und auf die Einfahrt in die IGY Málaga Marina warteten, aufgrund des Platzmangels in andere Häfen umleiten mussten, was ein eindeutiger Indikator für die operative Stärke und die strategische Rolle unserer Marina als Bezugspunkt für den Verkehr von Megayachten in der Meerenge von Gibraltar ist«, so das Konzessionsunternehmen.

Immer größere Yachten

Neben der gestiegenen Nachfrage ist ein weiterer bemerkenswerter Umstand in der Herbst-/Wintersaison 2025/26, dass „ein deutlicher Anstieg der durchschnittlichen und der Gesamtgröße der aufgenommenen Yachten« zu beobachten ist, die immer größer werden. So kam es zu einem Anstieg der durchschnittlichen Länge um 74 Prozent, während die Gesamtlänge ebenfalls um 22 Prozent zunahm.

Málaga ist jetzt ein wichtiger Hafen und hat eine gute Position auf der Landkarte für Reeder und Kapitäne, die früher immer nach Palma und Barcelona gefahren sind.

Die Entwicklung ist im Hochpreissegment (50 Meter oder mehr) noch deutlicher, wo sich der größte Fortschritt konzentriert. So sind die Aufenthalte von Yachten über 50 Meter um 156 Prozent gestiegen. Die von über 80 Metern nehmen sogar um das Vierfache zu, und die von über 100 Metern haben sich verdoppelt. „Diese Tatsache bestätigt einen deutlichen Zuwachs von Schiffen mit großer Länge, die aufgrund ihrer wirtschaftlichen Bedeutung und ihrer Positionierung für den Hafen von Málaga besonders strategisch wichtig sind.«

Sasha Romashova, kaufmännische Leiterin des Megayacht-Yachthafens von Málaga, kommentiert: „In diesem Herbst erleben wir ein unglaubliches Aktivitätsniveau, wir haben mehrere Wochen lang eine Auslastung von 100 Prozent erreicht und die Nachfrage ist so hoch, dass wir den ADL-Kai (am Levante-Damm) nutzen mussten, um Boote unterzubringen.« Diese Anlage wird jedes Mal, wenn der Kai 1 und 2 voll sind, was immer häufiger vorkommt, punktuell konzessioniert.

Der Vorstand führt weitere Faktoren an, die den Anstieg der Anfragen verdeutlichen, wie beispielsweise die Tatsache, dass einige Schiffe vor Anker geblieben sind, um auf einen Liegeplatz zu warten, und einige nicht bedient werden konnten und zu anderen Häfen, wie beispielsweise Gibraltar, umgeleitet wurden. „All dies zeigt deutlich, dass Málaga nun ein wichtiger Hafen für den Verkehr in der Region Andalusien ist und zunehmend in die Entscheidungen von Eignern und Kapitänen einfließt, die historisch gesehen immer nach Palma und Barcelona fuhren. Málaga ist bereits gut positioniert.«

Notwendige Erweiterung

Obwohl Romashova nicht auf die Möglichkeit einer Erweiterung des Yachthafens oder auf die technischen Lösungen eingeht, die dies ermöglichen würden, weist sie darauf hin, dass der Platzmangel offensichtlich ist und der Yachthafen „zu klein geworden ist, nicht nur wegen der Zunahme der Boote, sondern auch wegen der Länge der ankommenden Yachten«.

Was die Prognosen für den Winter angeht, erklärt Romashova, dass die Auslastung im Dezember und Januar zurückgehen wird, da zu dieser Zeit die Saison in der Karibik beginnt und viele Yachten in diesen Teil der Welt verlegt werden. Dennoch wird die Auslastung in diesem Zeitraum im Vergleich zu den Vorjahren ebenfalls steigen.