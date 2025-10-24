Frau und ihre beiden Kinder in Málaga befreit: Ex-Partner hatte sie entführt und auf einen 2.000 Kilometer langen Höllentrip im Auto mitgenommen

Juan Cano Málaga Freitag, 24. Oktober 2025 Teilen

Mehr als 2.000 Kilometer unterwegs, 13 Tage lang in einem Auto eingesperrt und nur von Thunfischdosen, Keksen und Brot ernährt, das der Entführer an Tankstellen gekauft hat. Das ist die Hölle, die eine Frau und ihre beiden kleinen Kinder durchleben mussten, die von ihrem Ex-Partner mit vorgehaltenem Messer entführt wurden. Die Reise mit dem Ziel Algerien endete in Málaga, wo es der Nationalpolizei gelang, sie abzufangen und den Mann zu verhaften. Zu diesem Zeitpunkt befand sich die Familie in «extrem» unhygienischen Verhältnissen.

Die Ermittlungen begannen mit einem Ersuchen der französischen Behörden um Zusammenarbeit bei der Suche nach einer Frau und ihren beiden Kindern, die seit dem 3. Oktober vermisst wurden. Die Nationalpolizei ging den Fall mit der gebotenen Ernsthaftigkeit und Dringlichkeit an. Erste Ermittlungen ergaben, dass die Familie in einem Fahrzeug in Spanien unterwegs sein könnte.

Der Mann soll seine Ex-Partnerin entführt und ihr Telefon zerstört haben, um sie daran zu hindern, mit jemandem zu kommunizieren oder Hilfe zu suchen. Zusammen mit ihren beiden minderjährigen Kindern fuhren sie in einem Fahrzeug, mit dem sie 13 Tage lang durch Spanien und Portugal reisten. Den Ermittlungen zufolge zwang er die Frau zum Fahren, bedrohte sie während der 2 000 Kilometer mit einem Messer, ließ sie kaum ausruhen und setzte sie vor den Augen der Kinder körperlichen und sexuellen Übergriffen aus.

Die Beamten erfuhren, dass er ihnen auch nicht erlaubte, sich zu waschen oder umzuziehen, und dass sie sich von den wenigen Dingen ernährten, die der Mann in den Raststätten kaufte, meist Thunfisch, Kekse und Brot.

In einem Moment der Unachtsamkeit gelang es dem Opfer, sein Mobiltelefon zu nehmen und einem Familienmitglied eine Nachricht zu schicken, in der es hieß: «Er will mich umbringen, ruf die Polizei an, nur sie kann mich retten, und lösche alles, damit er es nicht sieht».

Dank der internationalen Zusammenarbeit und des schnellen Eingreifens der Nationalpolizei konnte das Fahrzeug in der Stadt Málaga ausfindig gemacht werden. Offenbar wollte der Mann nach Algerien übersetzen, um vor der französischen Justiz zu fliehen, die zwei europäische Haft- und Übergabebefehle gegen ihn erlassen hatte.

Der Einsatz, der von der Zentralen Dienststelle für Familie und Frauen (UFAM) durchgeführt wurde, war «besonders schwierig», da sowohl die Mutter als auch die Kinder in Gefahr waren, als sie dem Angreifer begegneten. Die Priorität des Polizeieinsatzes war zu jeder Zeit Diskretion und Schnelligkeit, um die Sicherheit der Opfer zu schützen und eine unvorhersehbare Reaktion des Verdächtigen zu vermeiden.

Die Beamten brachten die Frau und ihre Kinder sofort in ein medizinisches Zentrum, da sie Anzeichen von Unterernährung und Dehydrierung aufwiesen. Außerdem hatte die Frau Prellungen und Bisswunden, während die Kinder am ganzen Körper Insektenstiche hatten. Im Fahrzeug fanden sie das Messer, mit dem der Mann das Opfer bedroht hatte, und das kaputte Mobiltelefon der Frau.

Aus all diesen Gründen wurde dieser Mann als Täter einer Entführung und eines schweren und andauernden sexuellen Übergriffs festgenommen. Nachdem er den Justizbehörden überstellt worden war, wurde er sofort in Untersuchungshaft genommen.