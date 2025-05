Frauen an einer Tankstelle in Churriana gefilmt und drei Polizisten verletzt

María José Díaz Alcalá Málaga Mittwoch, 21. Mai 2025 Compartir

Drei Ortspolizisten haben am Montag Verletzungen erlitten, als sie an einer Tankstelle in Málagas Ortsteil Churriana einen Mann festnahmen, weil dieser mit Smartphone die weiblichen Tankstellen-Angestellten gefilmt hatte. «Er hat sich hauptsächlich auf mich und meine Kollegin konzentriert», berichtete eine der betroffenen Arbeiterinnen dieser Zeitung. Sie habe den Mann darum gebeten, die Aufnahmen einzustellen und die Videos zu löschen, doch dieser habe dies ignoriert. «Er machte weiter, ging rein, ging raus, tat so, als würde er telefonieren, und wir beschlossen, die Polizei zu rufen», so die Frau.

Als die Polizeibeamten eintrafen, rauchte der Mann neben den Zapfsäulen und weigerte sich, sich auszuweisen. Dann versuchte er, wegzulaufen, konnte aber bald eingeholt werden. Da begann der Mann, auf die Beamten einzuschlagen und einzutreten, bis er schließlich überwältigt werden konnte.

Die Polizeibeamten trugen nur leichte Verletzunge davon, doch einer von ihnen musste wegen eines Hämatoms am Auge behandelt werden.