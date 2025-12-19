Kein kostenloses Parken mehr für Elektroautos in der blauen Zone von Málaga

Chus Heredia Málaga Freitag, 19. Dezember 2025 Teilen

Schluss mit kostenlos: Ab 1. Januar werden beim Parken in der blauen Zone von Málaga auch die Halter von Elektroautos zu Kasse gebeten. Bisher konnten sie Jahr für Jahr eine Genehmigung zum kostenlosen Parken in der sogenannten SARE-Zone beantragen. Nun wurde die städtische Veordnung aktualisiert.

Mit Jahresbeginn 2026 stehen Autos mit einer «sauberen» blauen Plakette auf der gleiche Stufe wie alle anderen. Und das sind die Tarife für die blau gekennzeichneten Parkplätze im kommenden Jahr: Generell wird wie schon in diesem Jahr 1 Euro pro Stunde berechnet, mit Ausnahme für Anwohner, die dank einer 98-prozentigen Ermäßigung nur 1 Euro pro Woche zahlen müssen. Die halbe Stunde wird von 0,30 auf 0,50 Euro erhöht, und auch die Annullierung von Bußgeldern wegen Überschreitung der Höchstdauer wird teurer. In diesem Fall steigt die Gebühr von 3,80 auf 5 Euro. Die Höchstparkdauer (150 Minuten) wird ebenfalls auf 2,50 Euro angehoben.

Generell müssen Autofahrer damit rechnen, dass die blaue Zone schrittweise erweitert wird. Laut städtischer Verordnung stehen 23 zusätzliche Gebiete zur Diskussion.

Öffentliche Parkhäuser

Worauf sich Fahrer von E-Fahrzeugen auch 2026 noch freuen können: 45 Minuten kostenloses Parken auf öffentlichen Parkplätzen und in städdtischen Parkhäusern werden beibehalten. Dazu benötigt man die Zahlkarte «Tarjeta de proximidad», die über die Stadt erhältlich ist.

Wie viele Autos sind betroffen?

Wie viele Fahrzeuge sind von diesen Änderungen in der blauen Zone betroffen? Laut einer Studie, die als Grundlage für die Einführung der ZBE-Umweltzone in der Stadt diente, sind die meisten Fahrzeuge, die in diesem Gebiet verkehren, der Klasse C (40,4 %) zugeordnet, gefolgt von der Klasse B (31,1 %). Fast jedes vierte Auto hat keine Klassifizierung. Die umweltfreundlichen Autos, ECO und ZERO, machen nur drei Prozent beziehungsweise weniger als ein Prozent der Fahrzeuge aus.

Veränderung des Markttrends

Diese Daten werden sich nach und nach ändern. Die Fahrzeugflotte Málagas ist zwar überaltert und im Durchschnitt etwa 14 Jahre alt, die Zulassungen von Elektrofahrzeugen und Plug-in-Hybriden aber steigen exponentiell an. Daten von ANFAC, dem nationalen Verband der Auto- und LKW-Hersteller, zeigten am Ende des Sommers, dass Plug-in-Hybride im Vergleich zum Vorjahr um 105 Prozent zunahmen und neun Prozent des Marktanteils ausmachten. Bei den reinen Elektroautos betrug der Zuwachs 90 Prozent und ihr Anteil lag bei acht Prozent des Gesamtmarktes.

Dieser Trend bestätigt sich durch die zweimalige Ausschöpfung der Beihilfen aus dem Subventionsprogramm Plan MOVES III in diesem Jahr, der von der Regionalregierung Andalusiens mit staatlichen Mitteln verwaltet wird. Im nächsten Jahr wird die Zentralregierung diese Beihilfen direkt verwalten und sie werden im Monat des Kaufs ausgezahlt.

Das blaue oder ZERO-Etikett

Welche Autos haben eine ZERO-Plakette? 100 % Elektroautos (BEV), Plug-in-Hybride (PHEV) mit einer elektrischen Reichweite von mehr als 40 Kilometern, Elektroautos mit verlängerter Reichweite (REEV) und Wasserstoff-Brennstoffzellenautos (FCEV).