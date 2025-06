Kreuzfahrtpassagiere bewerten ihren Besuch in Málaga mit «sehr gut»

Ignacio Lillo Málaga Samstag, 21. Juni 2025 Compartir

Kreuzfahrtpassagiere bewerten ihren Besuch in der Stadt Málaga sehr positiv. Dies geht aus der Studie «Analyse des Reiseziels Málaga für Kreuzfahrtpassagiere (2024)» hervor, die von Universität Málaga (UMA) durchgeführt wurde. Diese Studie wird seit etwas mehr als einem Jahrzehnt durchgeführt, und in all den Jahren wurde die «Gastfreundschaft der Einwohner» mit 8,9 von 10 Punkten am höchsten bewertet.

Die Durchschnittsnote liegt bei 8,35 von 10 Punkten, «ein sehr hoher Wert für Kreuzfahrtpassagiere in Málaga», sagt der Autor des Berichts, UMA-Professor Manuel Angel Fernández, ein Experte für Wirtschafts- und Finanzanalysen. Außerdem, so Fernández, läge kein Wert unter 7.

Für die Studie wurden 331 Personen befragt. Neben der Gastfreundschaft kamen die Hafenanlagen und das Thema Nachhaltigkeit am besten weg, erzielten 8,6 Punkte. Die schlechteste Bewertung gab es mit 7,3 Punkten für die städtische Sättigung. Auch der Verkehr erhielt nur eine glatte 8. Generell aber liegt die Zufriedenheit mit den am Reiseziel gemachten Erfahrungen bei 9 von 10 Punkten, wobei es hier kaum Unterschiede zwischen dem Luxus- und dem normalen Kreuzfahrtsegment gibt.

Mit 8,9 Punkten wurde Málaga bei der Frage nach «Wertschätzung und Respekt für das Reiseziel»belohnt. Laut Studie ist dies ein Aspekt, der dazu führe, dass Urlauber mehr Geld ausgeben, das Reiseziel weiterempfehlen und es wieder besuchen. «Es ist ein sehr wichtiger immaterieller Wert: Vor zehn Jahren lag er bei 8 und jetzt bei knapp 9», sagt der Forscher. Tatsächlich beabsichtigen fast 9 von 10 Befragten, wiederzukommen und wollen Málaga auch fast alle weiterempfehlen (9 von 10 Punkten). «Es gibt eine Menge Mund-zu-Mund-Propaganda, die sehr gut für Málaga ist».

Erhöhte Ausgaben

Die Urlauberzufriedenheit spiegelt sich in den durchschnittlichen Ausgaben pro Person wider, die 2015 bei 70 Euro lagen, während sie im letzten Jahr auf 100,2 Euro gestiegen sind und 2025 weiter steigen werden. «Kreuzfahrtpassagiere geben immer mehr in der Stadt aus», bestätigt Fernández und verweist auf ein weiteresThema, das zum Wohlfühlcharakter Málagas beitrage: die hohe Wahrnehmung der persönlichen Sicherheit während des Besuchs.

Und noch ein sehr wichtiges Ergebnis: Kreuzfahrtpassagiere sehen trotz relativ schlechter Bewertung (7) keine starke touristische Sättigung im Zentrum: «Es gibt kein großes Problem», versichert der Universitätsprofessor. Das gelte vor allem im Vergleich zu anderen Zwischenstationen, die die Urlauber auf ihren Kreuzfahrtrouten ebenfalls besuchten.

Deutsche, Briten und US-Amerikaner

Für den Präsidenten der Hafenbehörde, Carlos Rubio, sind die Schlussfolgerungen «sehr wertvoll, da sie uns erlauben, mehr über das Verhalten der Kreuzfahrttouristen und ihre Wahrnehmung zu erfahren und es als Managementinstrument zu nutzen, um die Koexistenz mit der Stadt zu verbessern und zu wachsen, ohne der Bevölkerung zu schaden».

Am häufigsten kommen deutsche, britische und US-amerikanische Kreuzfahrttouristen nach Málaga, insgesamt laufen mehr als 29 Nationalitäten an Bord der Schiffe in die Hauptstadt der Costa del Sol ein. Weitere häufig gesehene Kreuzfahrer sind Brasilianer, Italiener und Kanadier.

Was die Zukunftsprognosen anbelangt, so hat sich der Hafen bei etwa einer halben Million Passagiere stabilisiert, obwohl er in diesem Jahr aufgrund der vielen Zwischenstopps und der hohen Auslastung der Schiffe leicht darüber liegen wird. «Nächstes Jahr erwarten wir, dass mehr Unternehmen den Hafen anlaufen, so dass die Zahl eher bei 600.000 liegen wird, aber das sind keine sehr großen Zuwächse», schätzt Rubio und erinnert daran, dass die Kais «freie Kapazitäten» haben. Es gibt drei Terminals, zwei für allgemeine Kreuzfahrten und einen Luxus-Terminal.

Der Hafenpräsident schließt aus, dass die großen Kreuzfahrtschiffe mit einer Kapazität von 8.000 bis 10.000 Passagieren für Sättigungsmomente verantwortlich sind, die manchmal im historischen Zentrum auftreten: «Wir sind weit von den Zahlen des Flughafens mit 25 Millionen Passagieren pro Jahr entfernt«, sagt Rubio.