Mann soll in Málaga seine Adoptivmutter erdrosselt und die Leiche in einem Abwasserschacht versteckt haben

Ihre Familie suchte fünf Wochen lang nach ihr, bis die Nationalpolizei ihre Leiche in einem Abwasserschacht in Teatinos fand, nur wenige Meter von dem Haus entfernt, in dem sie wohnte. Ihr Name war Angela und sie war 60 Jahre alt. Am kommenden Montag, 27. Mai, soll der Prozess gegen ihren 26-jährigen Adoptivsohn beginnen, der wegen Mordes, Raubes und Leichenschändung angeklagt ist. In diesem Fall werden die Geschworenen aus dem Volk ein Urteil fällen müssen.

Nach der Anklageschrift des Staatsanwalts hat der Adopivsohn des Opfers, für den er 21,5 Jahre Haft fordert, seine Mutter getötet, nachdem er sie geschlagen und gefesslt hatte, um ihr die Kreditkarte zu stehlen. Der Mann, der an einer «leichten geistigen Behinderung» leidet, hatte nicht allein, sondern zusammen mit einem Minderjährigen gehandelt, der zum Tatzeitpunkt 17 Jahre alt war und für diese Taten bereits verurteilt wurde.

Angelas Leiche wurde in den frühen Morgenstunden des 12. Juli 2022 gefunden. Die Staatsanwaltschaft behauptet jedoch, die Frau sei bereits seit dem 25. Juni tot gewesen. An diesem Tag soll der Angeklagte gegen 13 Uhr in Begleitung seines jüngeren Freundes zum Haus seiner Mutter gegangen sein, mit dem er das Schloss aufgebrochen haben soll, um sich Zugang zu den Innenräumen zu verschaffen.

Der Staatsanwalt behauptet, dass der junge Mann und ein jüngerer Freund, der bereits verurteilt wurde, die Frau erwürgt haben, nachdem sie sie gefesselt und geknebelt hatten.

Das Opfer kam etwa zwei Stunden später in dem Haus an, wo die beiden auf sie warteten. Nach Angaben des Staatsanwalts kam es zu einem Streit, in dessen Verlauf der Angeklagte und sein Freund das Opfer mit dem einzigen Ziel angriffen, sie dazu zu bringen, ihnen die PIN-Nummer ihrer Kreditkarte zu geben.

Laut Staatsanwaltschaft warfen sie sie zu Boden und zerrten sie ins Wohnzimmer, wo sie ihr mehrmals auf den Kopf schlugen. Schließlich gab Angela ihnen ihr Passwort und sagte ihnen, wo sie Bargeld finden könnten. Der Anklageschrift zufolge beschlossen die beiden jungen Männer jedoch, ihr Hände und Füße zu fesseln und sie mit einem Tuch und einem Seil zu knebeln.

Keine Möglichkeit der Verteidigung

Das Opfer, so der Staatsanwalt, schaffte es, den Strick aus ihrem Mund zu nehmen, der an ihrem Hals befestigt blieb, «woraufhin die beiden mit Gewalt an dem Strick zogen, um ihr Leben zu nehmen». Dabei machten sie sich die Tatsache zunutze, dass sie noch immer an Händen und Füßen gefesselt war. Angela starb, ohne sich wehren zu können.

Anschließend nahmen die beiden 900 Euro an sich, die das Opfer an diesem Morgen an einem Geldautomaten abgehoben hatte. Anschließend sollen sie die Leiche der Frau in eine Gefriertruhe gelegt und die Wohnung gereinigt haben, um alle möglichen Spuren des Verbrechens zu beseitigen.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft schändeten der junge Mann und der Minderjährige die Leiche des Opfers, indem sie sie in den Abstellraum des Hauses brachten, wo sie sie in einer Truhe versteckten. In den frühen Morgenstunden des 29. Mai warfen sie die Leiche in einen Abwasserschacht in der Straße Juan de Robles, wo sie bis zum Auffinden durch die Polizei am 12. Juli steckte.

Die Staatsanwaltschaft hat das von ihr beantragte Strafmaß für den Angeklagten auf 21,5 Jahre Freiheitsentzug festgesetzt, wobei sie davon ausgeht, dass bei der Tat der erschwerende Umstand der Verwandtschaft sowie der unvollständige entlastende Umstand der geistigen Verwirrtheit vorlag.

Verteidigung beschuldigt den minderjährigen Freund des Angeklagten

Die Verteidigung, angeführt von der Anwältin Carmen Sánchez, vertritt die These, dass der Angeklagte weder an der Ermordung seiner Mutter noch an den anderen ihm vorgeworfenen Straftaten beteiligt war. In ihrer schriftlichen Erklärung, zu der SUR Zugang hatte, wird der Minderjährige - der im April 2023 vom Jugendgericht Nr. 2 von Málaga wegen dieser Taten verurteilt wurde - als alleiniger Täter bezeichnet. Der Angeklagte dageben habe «den Täter erkannt» und «die Polizei zu dem Ort geführt, an dem die Leiche gefunden wurde».

Die Verteidigung weist darauf hin, dass der Angeklagte geistig behindert sei und einen Behinderungsgrad von 50 % aufweise.

Darüber hinaus behauptete die Anwältin, dass der Adoptivsohn des Opfers zum Zeitpunkt der Tat «eine geistige Behinderung mit einem Grad von 50 %» hatte, wie es in einem Bericht vom 25. November 2022 heißt. In diesem Zusammenhang betonte sie, dass der gerichtsmedizinische Sachverständige des Instituts für Rechtsmedizin und ein Experte zu dem Schluss kamen, dass sein IQ «unter dem Durchschnitt liegt und er eine geistige Behinderung hat».

In ihrem ersten Bericht vertritt die Verteidigung daher die Auffassung, dass der Angeklagte im schlimmsten Fall der Verschleierung einer Straftat angeklagt werden könne.

Neben der Staatsanwaltschaft gibt es in diesem Fall auch zwei Privatanwälte, die den ältesten Sohn des Opfers und ihre Geschwister vertreten. Sie stimmen mit der Staatsanwaltschaft bei der Festsetzung der Strafen überein, die diese für den Adoptivsohn von Ángela beantragt, obwohl sie auch zwei andere Frauen des Verbrechens der Verheimlichung beschuldigen.

Nach ihren Angaben erzählten der Angeklagte und der Minderjährige am Tag des Mordes der Mutter des Jugendlichen und der Frau des Angeklagten, was passiert war. Beide sollen ihnen geraten haben, nichts zu sagen und die Leiche zu verstecken. Die Anwälte beantragen für jeden von beiden eine Freiheitsstrafe von drei Jahren.