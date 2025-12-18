Francisco de la Torre wird diesen Sonntag 83 Jahre alt und ist bald 26 Jahren im Amt

De la Torre pustete die Kerzen zu seinem 80. Geburtstag im Palacio des AC Málaga aus. Am 23. Dezember wird er das Gleiche in einem Restaurant im Stadtzentrum tun.

Pilar R. Quirós Málaga Donnerstag, 18. Dezember 2025

Francisco de la Torre wird 83 Jahre alt. Das ist nichts Besonderes. Bemerkenswert ist, dass er seinen Geburtstag weiterhin an der Spitze des Rathauses von Málaga feiert und genau an dem Tag 83 Jahre alt wird, an dem am 21. Dezember die Wintersonnenwende eingeläutet wird. Ein astronomisches Ereignis, das den kürzesten Tag und die längste Nacht des Jahres markiert. Als De la Torre auf die Welt kam, betrug die Neigung der Erdachse etwa 23,5 Grad, wodurch sich die nördliche Hemisphäre von der Sonne entfernte und weniger Sonnenlicht erhielt. Seine Mutter brachte ihn an dem Tag zur Welt, an dem die Wintersonnenwende beginnt. Sonnenwende deshalb, weil Tag und Nacht unterschiedlich lange dauern und in diesem Fall die Nacht gewinnt.

Wenn man philosophisch werden möchte, könnte man sagen, dass De la Torre in einer dunklen Zeit geboren wurde, aber es ist auch wahr, dass in dieser Zeit auch das Jesuskind zur Welt kam, und für Katholiken ist dies eine Zeit des Lichts, die sich in allen großen Straßen der Welt in den Weihnachtsbeleuchtungen widerspiegelt. Tatsächlich feiern auch Nichtkatholiken die Wintersonnenwende und die Winterfeste, die zweifellos vom Geist des Friedens und der Liebe durchdrungen sind. Wie man hierzulande sagt, der gleiche Hund mit einem anderen Halsband, wenn wir bei dieser Metapher bleiben.

Nun, De la Torre wird das kommunale Mandat mit 84 Jahren auf dem Weg zu 85 Jahren beenden und fast alle Befragten der Volkspartei sehen ihn in dieser Position. De la Torre selbst erklärte im vergangenen September: „Wenn ich mich entschließe, weiterzumachen, wird es diesmal schwieriger sein, die vier Jahre zu bleiben.«

Bereits im Mai, anlässlich seines 25-jährigen Jubiläums als Bürgermeister, sagte er dem Herausgeber dieser Zeitung, Manolo Castillo, in einem Interview: «Wenn ich 2027 kandidiere, was ich nicht ausschließe, müsste mein Nachfolger auf der Wahlliste stehen».

Aktiv und über 70 Jahre alt zu sein, ist immer bewundernswert, umso mehr, wenn man über 80 ist.

Einige Politiker sagten hinter vorgehaltener Hand, dass es besser sei, nicht so viele Hinweise zu geben, aber Tatsache ist, dass der Bürgermeister von Málaga nichts dem Zufall überlässt, und für ihn ist es viel einfacher, wenn er sich zur Wahl stellt und es schwierig wäre, die Amtszeit zu beenden, als später manövrieren zu müssen, ohne vorher angekündigt zu haben, was er tun würde.

De la Torre mag es, in solchen Angelegenheiten vorhersehbar zu sein, und wie einer der Stadträte betonte, möchte er auf keinen Fall, dass die Bürger ihm eine solche Entscheidung vorwerfen, zu der er übrigens berechtigt wäre, da Regieren Willenskraft erfordert. Um noch weiter zu gehen: Im vergangenen Oktober verabschiedete sich Eneko Goia von seiner Zeit an der Spitze der Stadtverwaltung von San Sebastián. Der bis dahin amtierende Bürgermeister von San Sebastián gab bekannt, dass er sein Amt niederlegen werde, mit der Begründung, dass ein Zyklus zu Ende gegangen sei, den er auf zehn Jahre festgelegt hatte und der nun abgelaufen sei.

Bei De la Torre ist das Ende des Zyklus jedoch nie in Sicht, und gerade in diesem Jahr 2025, einer runden Zahl, feierte er sein 25-jähriges Jubiläum als Bürgermeister. Das scheint zum Kalender zu passen.

Die Realität ist, dass es noch anderthalb Jahre bis zu den Wahlen 2027 sind und die Zeit vergeht wie im Flug. De la Torre hat bereits zwei Andeutungen gemacht: Zum einen, dass sein Nachfolger auf der Liste stehen muss, wenn er kandidiert. Seine Nummer zwei muss aufgrund des Paritätsgesetzes eine Frau sein, und die besten Chancen haben die Sprecherin der andalusischen Landesregierung, Carolina España, und die Sprecherin der Volkspartei im Stadtrat von Málaga, Elisa Pérez de Siles. Die zweite Information ist, dass es schwierig sein wird, die vier Jahre zu bleiben, wenn er sich dazu entschließt, weshalb es offensichtlich ist, dass er versteht, dass er damit das Bürgermeisteramt erneut gewinnen würde. Man nennt das „den Boden bereiten« und der Bürgermeister bereitet ihn immer vor.

Geburtstagsessen. De la Torre und die Volkspartei werden es am 23. Dezember abhalten.

Weihnachten hat im Rathaus von Málaga seine Besonderheiten, was bedeutet, dass am Ende des Jahres der Geschäftsbetrieb abgeschlossen, Budgets vorgelegt und genehmigt und alle Vorbereitungen getroffen werden müssen, damit die Stadträte am 24. zu Hause sein und Heiligabend feiern können. Daher findet die ordentliche Plenarsitzung am 22. Dezember statt, an dem auch der traditionelle Weihnachtsumtrunk mit der Presse stattfindet.

Aus diesem Grund wird De la Torre am 23. Dezember seinen Geburtstag mit den Stadträten der Volkspartei feiern. Dieses Mal hat die Volkspartei ein Restaurant im Stadtzentrum ausgewählt, das vom Rathaus aus leichter zu erreichen ist. Wie es Tradition ist, werden zwei Bücher zu den Geschenken für den Bürgermeister gehören, die die Stadträte mit der Familie, insbesondere mit seiner Tochter Lucía, auswählen. Das ist unveränderlich. Aber es gibt immer eine Überraschung, die nicht verraten werden sollte, damit der Jubilar sich daran erfreuen kann. Wie gesagt, schon mal alles Gute zum Geburtstag. Nicht jeden Tag wird man 83 Jahre alt.