Ruderclub aus Málaga restauriert und nutzt fast 100 Jahre altes Fischerboot vom Typ «Jábega»

Dies ist die Geschichte, wie ein hundert Jahre altes traditionelles Fischerboot aus Málaga, eine «Jábega», wieder zum Leben erweckt wurde, aber vor allem ist es die Geschichte einer Gruppe von Freunden, die sich für das Meer begeistern, eines Bootes, das zwischen seinem Vorbesitzer und den jetzigen Besitzern hin- und hergefahren ist, und eines Sportvereins, der zu einer großen Familie geworden ist.

Das Abenteuer begann Ende 2020 in der Nereo-Werft in Pedregalejo, als deren Leiter, Alfonso Sánchez Guitard, einer Gruppe von Freunden vorschlug, ein altes, reparaturbedürftiges Boot zu nutzen. In nur zwei Wochen hatten sich bereits 15 Personen freiwillig gemeldet, um mitzuhelfen, erklärt die treibende Kraft hinter dem Projekt, Javier Lumbreras.

Damals lernten sie Fernando Dols kennen, den Besitzer des Bootes, das er als «seine zweite Tochter» betrachtet. Den Unterlagen zufolge geht der Ursprung dieses traditionellen Bootes offiziell auf das Jahr 1932 zurück, obwohl alle darin übereinstimmen, dass es eigentlich noch früher hergestellt wurde, was es zu einem jahrhundertealten Stück des maritimen Erbes Málagas macht.

Die erste Herausforderung: Rudern nach Nerja

Der in Nerja lebende Fernando war zu alt, um nach Málaga zu fahren, um sein Boot zu besuchen, und so stellte sich die Gruppe im September 2021 einer ersten Herausforderung: von Pedregalejo nach Nerja zu rudern, eine 47 Kilometer lange Strecke... damit Fernando seine «zweite Tochter» sehen konnte.

Vergrößern Während der Restaurierung. DANIEL PEINADO

Kurz darauf bat die Gruppe den Eigentümer, ihnen das Boot zu leihen, damit sie es restaurieren und bequemer nutzen konnten. Er willigte unter einer Bedingung ein: Sie sollten einen Ruderclub gründen. So wurde Jabegotes de la Bahía unter dem Vorsitz von Javier Lumbreras ins Leben gerufen.

Im August 2023 erhielt die Gruppe das Boot, verlegte es an den Strand von Pedregalejo und begann nach und nach mit der Restaurierung des Bootes. Doch schon bald traten ernsthafte strukturelle Probleme auf. Die Gruppe wandte sich daraufhin an Rafael Serrano Estudillo, einen pensionierten Schiffsbauer, der seine Hilfe anbot.

Improvisierte Werft

Bei jedem Schritt vorwärts wurden mehr und mehr beschädigte Teile entdeckt, die ersetzt werden mussten. So kam es, dass sie auf Initiative seiner Frau Coca Rubio das Boot in eine «improvisierte Werft» brachten, die sie im Garten ihres Hauses einrichteten. Die Werkstatt ist nach seiner verstorbenen Mutter María Isabel Gálvez benannt, «die mich immer ermutigt hat, diese Arbeit fortzusetzen», sagt Javier.

Der Verein kaufte dann gebrauchte professionelle Tischlermaschinen und Materialien. Am Ende werden die gesamten Arbeiten rund 12.000 Euro kosten. Unter der Aufsicht des fachkundigen Schreiners und dank der freiwilligen Arbeit schritten die Arbeiten voran. Sie wurden von mehreren Unternehmen aus Málaga gesponsert: Congelados Deca, Angioven, Superskunk, Puertas Segurestil, Pebar Distribuciones und Actúa Infraestructuras, um nur einige zu nennen.

Vergrößern Toni Albaladejo gibt dem Boot den letzten Schliff. DANIEL PEINADO

Das Ergebnis ist, dass das heutige Boot nur noch 20 Prozent der ursprünglichen Struktur aufweist, so dass es einfacher gewesen wäre, es neu zu bauen«. Schließlich war Toni Albaladejo der Künstler, der das Boot mit seinem eigenen Design aus verschlungenen Nelken bemalte.

So kehrte das restaurierte Boot im letzten Sommer an den Strand von Pedregalejo zurück, der seit einem Jahrhundert sein Zuhause ist. Seitdem hat der Club weitere Mitglieder hinzugewonnen und zählt heute 37 Mitglieder, die je nach Wetterlage zwei bis drei Ausfahrten pro Woche machen, um zu trainieren und die Bucht zu genießen. Ihre Philosophie ist es, nicht an Wettkämpfen teilzunehmen, sondern das Meer zu erleben und neue Routen zu entdecken.

Rudern nach Venedig

Zu ihren großen Zielen gehört ein gemeinsamer Traum: 2027 an der Vogalonga in Venedig, dem internationalen Treffen traditioneller Ruderboote, teilnehmen zu können. Bis dahin wollen sie auch den Jakobsweg auf dem Seeweg zurücklegen, mehrere schiffbare spanische Stauseen überqueren, an Treffen traditioneller Boote in ganz Spanien teilnehmen, den Guadalquivir hinunterrudern und als nächste Herausforderung den Guadalhorce hinauffahren, um die Überquerungen der Phönizier auf der Suche nach neuen Gebieten nachzuvollziehen, als sie an diesen Ufern ankamen.

Diese Geschichte wurde in einem Buch und einer öffentlichen Präsentation festgehalten, die am Freitag, 14. November in dem Restaurant Baños del Carmen stattfand und ein Kapitel abschließt, um ein neues zu eröffnen. Mit seiner segelfertigen Jábega hat sich der Club den Geist der Zugehörigkeit und Brüderlichkeit auf die Fahnen geschrieben. «Wir trainieren viel, aber wir genießen es mehr. Wir haben großes Glück: Den Sonnenaufgang vom Meer aus zu beobachten, allein in der Bucht, ist ein einzigartiges Schauspiel». Für die 'Jabegotes' ist Rudern gleichbedeutend mit Teamwork, völliger Abgeschiedenheit und neuen Freundschaften: eine Lebensweise, die mit dem Meer und den tiefsten Wurzeln der Identität Málagas verbunden ist.