Marbella hat neues Stadtentwicklungsprojekt für Cabopino präsentiert

Neues Stadtentwicklungsprojekt in Marbella, diesmal im Gebiet Cabopino. Die Stadtverwaltung von Marbella hat den ersten Schritt zur Erschließung eines 623.000 Quadratmeter großen Grundstücks im östlichen Teil der Stadt unternommen, in einem Gebiet namens La Vizcaína, das für eine große Schule, ein Hotel und eine noch zu konkretisierende Anzahl von Wohnungen reserviert ist, die jedoch zwischen 685 und 872 liegen wird. Vier von zehn dieser Immobilien werden Sozialwohnungen sein.

Der Gemeinderat hat am Dienstag die Erklärung des kommunalen Interesses und der Zweckmäßigkeit und Angemessenheit eines Projekts verabschiedet, das „es uns ermöglicht, die bereits bebaute Stadt weiter zu konsolidieren, die noch bestehenden Lücken zu schließen und sie mit den notwendigen Dienstleistungen auszustatten«, betonte der Stadtrat für Stadtplanung, José Eduardo Díaz.

La Vizcaína ist ein von Wohnsiedlungen umgebenes Gebiet, das südlich der AP-7 liegt und im Norden an die Autobahn selbst, im Westen an La Reserva de Marbella und im Süden an Artola Alta und den Golfplatz von Cabopino grenzt. Es wurde im Flächennutzungsplan von 1986 als nicht sektorisiertes Bauland klassifiziert.

Der Stadtrat erklärte, dass „dem Sektor städtebauliche Parameter zugewiesen wurden, die mit seiner Umgebung vereinbar und aus ökologischer Sicht nachhaltig sind und die natürlichen Werte der Region respektieren« und betonte „die Reservierung einer ausreichend großen Fläche für eine Schule« sowie für Grundstücke für Hotelzwecke, „im Einklang mit dem anhaltenden Interesse an Marbella für die Umsetzung hochwertiger Tourismusprojekte«.

Was die Wohnungen betrifft, hat er präzisiert, dass die Gesamtzahl zwischen 685 und 872 Einheiten liegen wird, „immer unter der Bedingung, dass 40 Prozent für den sozialen Wohnungsbau oder für Mietwohnungen zu erschwinglichen Preisen vorgesehen sind«, und er hat darauf hingewiesen, dass auch eine großzügige Ausstattung mit Grünflächen und Freiflächen von fast 125.000 Quadratmetern vorgesehen ist.