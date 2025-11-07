Ex-Stadtrat Carlos Fernández muss Marbella 550.000 Euro für den «Fall Saqueo II» zahlen

José Carlos García Marbella Freitag, 7. November 2025 Teilen

Carlos Fernández Gámez, ehemaliger Sportstadtrat der GIL-Regierung, muss der Stadtverwaltung von Marbella einen Betrag in Höhe von fast 550.000 Euro für den Fall «Saqueo II» (Plünderung II) zahlen. Dies geht aus der Vereinbarung hervor, die am vergangenen Mittwoch mit der Staatsanwaltschaft in dem vor dem Nationalen Gericht verhandelten Fall getroffen wurde. Dieser Betrag setzt sich aus der im Urteil festgelegten zivilrechtlichen Haftung in Höhe von 258.678,31 Euro und den gesetzlich vorgesehenen Zinsen zusammen und stimmt mit den Berechnungen der Stadtverwaltung überein.

Die Stadtverwaltung ist sich bereits über die nächsten Schritte im Klaren, um den im Urteil festgesetzten, bereits rechtskräftigen Betrag zu erhalten. Die Zivilprozessordnung sieht eine freiwillige Vollstreckungsfrist von 20 Tagen ab Rechtskraft des Urteils vor. Wenn Carlos Fernández diese Frist nicht einhält, will die Stadtverwaltung alle Hebel in Bewegung setzten, um an das aus der Gemeindekasse veruntreute Geld zu kommen.

Wenn der ehemalige Stadtrat nicht innerhalb der freiwilligen Frist von 20 Tagen zahlt, wird Marbella die Vollstreckung der Strafe beantragen und alle Mittel einsetzen, um das veruntreute Geld wiederzuerlangen

«Nach der Zustellung des Urteils und nach Ablauf der freiwilligen Frist wird die Stadtverwaltung, falls die Zahlung nicht erfolgt, die Vollstreckung einleiten, und zwar mit der gleichen Entschlossenheit, die sie seit Jahren an den Tag legt, um das gesamte aus den städtischen Kassen geplünderte Geld zurückzubekommen», versichern Quellen aus der Stadtverwaltung dem SUR.

Die Stadtverwaltung von Marbella will «falls erforderlich» mit der Steuerbehörde zusammenarbeiten, um die Vermögenswerte und das Vermögen des ehemaligen Sportstadtrats zu untersuchen. Man sei sogar bereit, hieß es aus dem Rathaus, «eine spezialisierte Einrichtung zu beauftragen, die in den Verfahren des Rechnungshofs« so erfolgreich gewesen sei und seit 2024 insgesamt 15 Millionen Euro zurückgebracht habe.

Bewährte Fakten

Das Urteil im Fall «Saqueo II» stammt vom Oktober 2013, aber Fernández konnte damals nicht verurteilt werden, da er bereits 2006 geflohen war. Das Urteil der Audiencia Nacional aus dem Jahr 2013 - in dem unter anderem der ehemalige Bürgermeister Julián Muñoz und der ehemalige Stadtplanungsberater Juan Antonio Roca zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt wurden - stellt als erwiesene Tatsachen fest, dass Fernández drei Zahlungen von der Stadtverwaltung für «nicht existierende Dienstleistungen» erhielt.

In dem Urteil von 2013 wurde als erwiesen erklärt, dass Fernández zwischen 1995 und 1997 eine Barzahlung und zwei Schecks im Gesamtwert von mehr als 20 Millionen Pesetas erhalten hat.

Die erste Zahlung in Höhe von damals in Höhe von 1.650.000 Pesetas (9.916,70 Euro) wurde 1995 in bar für angebliche Ausgaben für die Sportschule geleistet, während die beiden anderen zwischen April und Juni 1997 per Scheck eingingen, einer über fünf Millionen Pesetas (30.050,61 Euro) und der letzte über 13.377.000 Pesetas (80.397,39 Euro) als Zuschuss an die Unión Deportiva San Pedro. Insgesamt wurde im Urteil ein «Schaden für die Gemeindekasse» in Höhe von 20.627.000 Pesetas (123.970,77 Euro) durch die Zahlungen an den ehemaligen Stadtrat als erwiesen angesehen.

Carlos Fernández war zwischen dem Januar 1996 und März 1998 auch Geschäftsführer des städtischen Unternehmens Actividades Deportivas SL. Unmittelbar nach seinem Amtsantritt begann das Unternehmen, Schulden bei der Sozialversicherung anzuhäufen. Insgesamt beliefen sich die Schulden des Unternehmens letztlich auf 81.482.030 Pesetas (489.716,86 Euro), so das Urteil von 2013. Zwischen Januar 1996 und April 2001 hatte das Unternehmen zwischen zwei und 103 Beschäftigte.