Carlos Fernández, der letzte Flüchtige des Korruptionsskandals Malaya von Marbella, ist nach Spanien zurückgekehrt

Carlos Fernández, der Stadtrat in Marbella war und geflohen war, als er erfuhr, dass er wegen seiner Verwicklung in den Korruptionsfall Malaya verhaftet werden sollte, wurde in den letzten Stunden am Flughafen Madrid-Barajas festgenommen. Inzwischen ist er jedoch wieder freigelassen worden. Der Richter der Audiencia Nacional ist der Ansicht, dass er sich den spanischen Behörden freiwillig zur Verfügung gestellt hat.

Wie diese Zeitung bestätigen konnte, wurde der Flüchtige bei Grenzkontrollen identifiziert und auf der Grundlage eines nationalen Haftbefehls festgenommen. Fernández wurde der Audiencia Nacional zur Verfügung gestellt.

Fernández war fast 20 Jahre auf der Flucht vor der Justiz. Der Name des ehemaligen Stadtrats von Marbella steht immer noch auf dem internationalen Haftbefehl, der von Interpol für die Rechtssachen ausgestellt wurde, die er bei seiner Flucht während der «Operation Malaya» vor 19 Jahren offen ließ. Aus diesem Grund beantragte der ehemalige Stadtrat, der sich in Argentinien in einem juristischen Schwebezustand befand, im vergangenen Mai bei der Audiencia Nacional die Aufhebung des internationalen Haftbefehls aus dem Jahr 2006.

Als Stadtrat im Rathaus von Marbella, zunächst für die GIL und später für die Partido Andalucista, floh er im Juni 2006, als die Polizei bei ihm zu Hause auftauchte.

Fernández, der zunächst für die von Marbellas Ex-Bürgermeister Jesús Gil gegründete Partei GIL und später für die Partido Andalucista im Stadtrat von Marbella saß, floh im Juni 2006, als die Polizei bei ihm zu Hause auftauchte, um ihn im Rahmen der «Operation Malaya» zu verhaften, bei der ein Korruptionsnetz in der damals von der GIL geführten Stadt aufgedeckt wurde. Sein Aufenthaltsort blieb mehr als zehn Jahre lang unbekannt, bis er sich im September 2016 freiwillig der Polizei in der argentinischen Provinz San Juan im Westen des Landes nahe der Grenze zu Chile stellte, wo er seit einiger Zeit lebte und eine Familie gegründet hatte, nachdem er eine Argentinierin geheiratet hatte, mit der er zwei Kinder hat.

Der ehemalige Stadtrat, der seit einiger Zeit als Coach tätig war und Politiker und Geschäftsleute in der Region betreut hat, wurde ins Gefängnis gesteckt, wo er eine Zelle mit einigen ehemaligen argentinischen Militärangehörigen teilte, die wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit während der letzten Diktatur in dem südamerikanischen Land verurteilt wurden.

Zwei Monate später wurde er aus der Haft entlassen, und nach einem langwierigen Verfahren beschloss der Oberste Gerichtshof Argentiniens m Dezember 2022, den Auslieferungsantrag der Audiencia Nacional abzulehnen, da alle Fälle, in denen die spanische Justiz ihn verklagte, verjährt seien.

Theoretisch würde diese Lösung des Falles die Tür zu seinem Ziel öffnen, nach Spanien zurückzukehren, dem eigentlichen Grund, warum der Ex-Politiker beschlossen hatte, sich den argentinischen Behörden zu stellen und seine Situation zu klären. Doch zweieinhalb Jahre später - laut SUR im vergangenen Mai - saß Fernández immer noch in dem südamerikanischen Land fest und konnte seine Situation nicht regeln, da er weiterhin keine Papiere besaß. Obwohl er mit einer Argentinierin verheiratet war, hatte er keinen Anspruch auf die argentinische Staatsbürgerschaft, da er keine Papiere hatte.