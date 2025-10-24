Sur Deutsche

Der Stadtrat für Verkehr und Transport, Félix Romero, auf dem Parkplatz des städtischen Marktes. Josele
Elektroautos können in Marbella bis Sonntag kostenlos aufladen werden

Promokampagne des Unternehmens Telpark - Das Aufladen ist in den Parkhäusern Mercado, Centro und Las Terrazas an 22- und 120-Kilowatt-Ladestationen kostenlos möglich

José Carlos García

Marbella

Freitag, 24. Oktober 2025

Die Stadtverwaltung von Marbella und das Unternehmen Telpark erleichtern den Zugang zur Elektromobilität mit einer Kampagne, bei der die Bürger ihre Elektroautos kostenlos aufladen können. Der Stadtrat für Verkehr und Transport, Félix Romero, betonte, dass diese Initiative, die bis zum 26. Oktober läuft, das kostenlose Aufladen der Fahrzeuge auf den Parkplätzen des städtischen Marktes, im Zentrum von Marbella und in Las Terrazas de Marbella anbietet. Ein Dutzend Ladegeräte mit bis zu 22 Kilowatt und sechs schnelle Ladegeräte mit bis zu 120 Kilowatt stehen zur Verfügung.

Nutzer, die dieses Angebot in Anspruch nehmen möchten, müssen das Aufladen über die Telpark-App vornehmen. „Diese Technologie ist speziell für Besucher und Einwohner gedacht, die mit diesen Autos unterwegs sind, und trägt dazu bei, Marbella als Reiseziel zu etablieren, das auf nachhaltige Mobilität ausgerichtet ist«, erklärte der Stadtrat.

Romero wies außerdem darauf hin, dass die Stadtverwaltung „auch weiterhin solche Projekte unterstützen wird, die nicht nur die Nachhaltigkeit fördern, sondern auch die Lebensqualität verbessern und die städtische Infrastruktur modernisieren«.

Der Gebietsleiter für Ostandalusien von Telpark, José María Cuesta, bedankte sich seinerseits für die Zusammenarbeit mit der lokalen Verwaltung und erklärte, dass diese Maßnahme Teil einer umfassenderen Initiative zur Förderung nachhaltiger Mobilität sei. „Wir teilen mit der Stadtverwaltung die Vision eines saubereren und effizienteren Marbella, und diese kostenlose Woche ist eine Gelegenheit, den ersten Schritt in Richtung Elektromobilität zu machen«, fügte er hinzu.

