Hotel in der Provinz Málaga strebt Auszeichnung für das beste Frühstück in Spanien an

Marina Martínez Marbella Freitag, 19. Dezember 2025 Teilen

Dritte Ausgabe des Preises für das beste Hotelfrühstück und erneut ein Hotel aus der Provinz Málaga unter den Finalisten. Nach den Siegen von Finca Cortesín (Casares) und Boho Club (Marbella) in den vergangenen Jahren strebt erneut ein Hotel aus der Provinz Málaga den Preis an. In diesem Fall handelt es sich um das Puente Romano Resort in Marbella und sein Restaurant Sea Grill, das in der Kategorie Gran Hotel antritt.

Dies haben die Veranstalter des Kongresses Madrid Fusión Alimentos de España bekannt gegeben, der vom 26. bis 28. Januar stattfindet und auf dem die Preisvergabe „für die Bemühungen einiger spanischer Hotels, mit der ersten Mahlzeit des Tages Spitzenleistungen zu erzielen« erfolgen soll.

Das Team, das Spanien bereist hat, um die Kandidaten auszuwählen, ist der Meinung, dass das Sea Grill in Puente Romano „unter anderem durch seine strategische Lage am Mittelmeer, sein unerschöpfliches Angebot an Obst und frischen Produkten der Saison, ob exotisch oder alltäglich, und die Professionalität des Service beeindruckt«.

Vom iberischen Schinken aus Eichelmast bis zu Churros und Torten

Hervorzuheben sind auch der Schinkenschneider, der die Gäste am Eingang empfängt, und die beiden Stände mit warmen Speisen, die entlang der „geräumigen Räume« aufgestellt sind und an denen exotische Gerichte, Eier in vielen Variationen, Crêpes und Torrijas zubereitet werden. „Das gut betreute Buffet umfasst Räucherwaren, iberische Wurstwaren, gekochte Wurstwaren und eine Auswahl an spanischen und internationalen Käsesorten. Außerdem gibt es frische Säfte, Schaumweine, Blätterteiggebäck, Brot, Churros und Kuchen«, führten sie aus.

In der Kategorie Grand Hotel, tritt Puente Romano gegen das Huerto del Cura in Alicante, das Castilla Termal Monasterio de Valbuena in Valladolid, das Ushuaïa auf Ibiza und das La Residencia de Belmond auf Mallorca an.

Zu den Boutique-Hotels gehören Lera (Castroverde de Campos, Zamora), Balarés (Ponteceseco, A Coruña), Nafarrola (Bermeo, Vizcaya) und Coolrooms Palacio de Atocha (Madrid).

Diese neun Nominierten werden von einer Expertenjury bewertet, die in geheimer Abstimmung die Vorzüge jedes einzelnen berücksichtigt. Die Gewinner werden auf der Bühne der Madrid Fusión Pastry während der nächsten Ausgabe des Kongresses im Januar bekannt gegeben. Zu den beiden Gewinnern kommt eine besondere Erwähnung hinzu, die die Verdienste eines Gastronomiebetriebs für sein Engagement für hochwertigen Kaffee würdigt.