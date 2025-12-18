Eine Frau wird in Marbella bei einem Handtaschendiebstahl eine Treppe hinuntergeworfen und erleidet mehrere Knochenbrüche

María José Díaz Alcalá Donnerstag, 18. Dezember 2025 Teilen

Die Nationalpolizei untersucht einen mutmaßlichen Raubüberfall mit Gewaltanwendung letzte Woche in Marbella. Eine 67-jährige Frau kam mit mehreren Knochenbrüchen in die Notaufnahme, nachdem sie offenbar eine Treppe hinuntergestürzt war, als ein Dieb ihr die Handtasche entriss.

Der Vorfall ereignete sich am Freitagnachmittag, dem 12. Dezember, in der Gegend von San Pedro Alcántara. Alarmierte Ortspolizisten fanden vor einem Haus die schwer verletzte Frau vor, die in ein örtliches Gesundheitszentrum gebracht wurde. Von dem Verdächtigen fehlte jede Spur.

Die Frau soll an der Tür eines Hauses geklingelt haben, als sie von hinten von einer Person angegriffen wurde, die ihr die Handtasche, die sie über die Schulter gehängt hatte und in der sich ihre persönlichen Gegenstände (ohne großen finanziellen Wert) befanden, aus der Hand riss, woraufhin sie eine Treppe hinunterfiel.

Nach Angaben aus dem Umfeld des Opfers, das von dieser Zeitung konsultiert wurde, musste die Frau, nachdem es im Gesundheitszentrum notversorgt worden war, aufgrund der erlittenen Verletzungen - mehrere Knochenbrüche - ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Polizeidirektion der Provinz Málaga hat die Einleitung einer Untersuchung bestätigt, die noch nicht abgeschlossen ist, da es noch keine Verhaftungen gegeben hat.