Ruhige Wohnungen statt lauten Konzerten in der Stierkampfarena von Puerto Banus

Die Landschaft von Puerto Banús wird sich mit dem Verschwinden eines seiner ikonischsten Elemente, der Stierkampfarena, erheblich verändern. Der Geschäftsmann Félix Ruiz aus Marbella, der als einer der Gründer des sozialen Netzwerks Tuenti bekannt ist und derzeit an der Spitze von Unternehmen wie Playtomic und Auro Group steht, hat zusammen mit einem anderen Partner die Kontrolle über das Unternehmen übernommen, dem die Stierkampfarena gehört, und hat die Absicht, sie abzureißen, sofern das Rathaus dies genehmigt, um ein neues Immobilienprojekt «in Übereinstimmung mit dem gesetzlichen städtebaulichen Rahmen» zu fördern, der das Grundstück als Ausrüstung einstuft.

Die Transaktion wurde über die Gesellschaft VTC Mobility abgewickelt, die sich zu 50 Prozent im Besitz von Félix Ruiz und Luxembourg Finance House befindet, einer Firma, die von Álex Villaverde, einem ebenfalls in Marbella ansässigen spanisch-niederländischen Geschäftsmann, vertreten wird. Beide haben über diese Firma die Mehrheit der Aktien der Gesellschaft Plaza de Toros Puerto Banús SA - deren einziger Verwalter bisher Emilio Rodríguez war - für einen nicht näher bezeichneten Betrag erworben. Die Stierkampfarena wurde vor 55 Jahren erbaut und ist schon lange nicht mehr Schauplatz von Stierkämpfen, da sie sich in den letzten Jahren auf die Organisation von Konzerten und anderen Veranstaltungen konzentriert hat.

«VTC Mobility setzt sich für die Entwicklung einer Immobilieninitiative ein, die mit dem aktuellen städtebaulichen Rechtsrahmen in Einklang steht und der lokalen Community erhebliche Vorteile bringt. Die bestehende Stierkampfarena, die sich im Herzen des Entwicklungsgeländes befindet, wurde als erhebliche Lärmquelle in einer gehobenen Wohngegend identifiziert. VTC Mobility ist sich der Auswirkungen auf die Anwohner bewusst und hat sich zum Ziel gesetzt, die Anlage in einen lebendigen und harmonischen Ort für Marbella umzuwandeln», so die Käuferfirma.

«Unsere Beteiligung an diesem Projekt in Marbella ist ein spannender Meilenstein für uns, da wir unsere Präsenz auf dem dynamischen spanischen Markt ausbauen», sagt Felix Ruiz. «Wir haben uns verpflichtet, eine Entwicklung zu schaffen, die nicht nur alle Planungsvorschriften erfüllt, sondern auch aktiv zum Wohlbefinden der Gemeinde beiträgt und bestehende Probleme wie Lärmbelästigung angeht», fügt er hinzu.

Alex Villaverde, Vertreter von Luxembourg Finance House, fügt hinzu: «Diese Investition zeigt unser Vertrauen in das Potenzial von Marbella und unser Engagement für eine verantwortungsvolle Entwicklung. Wir freuen uns auf eine enge Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung und den Anwohnern, um ein Projekt zu verwirklichen, das eine nachhaltige positive Wirkung haben wird.

«Kooperativer Ansatz

Beide sagen, dass VTC Mobility «während des gesamten Entwicklungsprozesses» des künftigen Projekts, zu dem sie «zu einem späteren Zeitpunkt» weitere Einzelheiten bekannt geben werden, «eng mit der Gemeinde und den Anwohnern zusammenarbeiten wird». «Dieser kooperative Ansatz wird sicherstellen, dass die neuen Aktivitäten, die für den Platz geplant sind, sorgfältig integriert werden und der Gemeinde maximalen Nutzen bringen», heißt es. Eine Sporteinrichtung könnte sich beispielsweise in die Zonierung des Geländes einfügen.