Festival 'Sabores del Mundo' bringt internationale Küche und Live-Musik nach Marbella

María Albarral Marbella Donnerstag, 31. Juli 2025 | Actualizado 10:27h.

Das Festival 'Sabores del Mundo' kommt nach Nueva Andalucía mit einem Angebot an internationaler Gastronomie und Live-Musik. Die Veranstaltung, die vom morgigen Donnerstag bis zum Sonntag, den 3. August, in der neuen Mehrzweckhalle in der Avenida Miguel de Cervantes stattfindet, bietet neun Food Trucks mit verschiedenen kulinarischen Angeboten und zwei tägliche Konzerte. Die Stadträtin Vanessa Ortiz, die die Veranstaltung gemeinsam mit dem Geschäftsführer von Babobab Eventos, Fabián D'Angelo, vorstellte, erklärte, dass die Initiative «auf Vielfalt, Innovation und Familienvergnügen» in einem «zugänglichen Raum mit einfachen Parkmöglichkeiten» setzt. Sie hob hervor, dass die Veranstaltung «auch eine solidarische Komponente haben wird, da die örtliche Bruderschaft eine Bar betreiben wird, deren Gewinne sozialen Projekten zugute kommen werden». D'Angelo wies seinerseits darauf hin, dass es im Rahmen des umfangreichen gastronomischen Angebots auch vegane, vegetarische und glutenfreie Optionen sowie Stände mit Kunsthandwerk und Cocktails geben wird und dass die Show 'Queen Supreme', eine Hommage an die britische Rockband, das Programm abschließen wird.