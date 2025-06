Mann erschlägt seine Lebensgefährtin in Marbella und stellt sich der Polizei

María José Díaz Alcalá Marbella Sonntag, 8. Juni 2025 | Actualizado 10:15h. Compartir

Eine neuer Fall von häuslicher Gewalt: Am frühen Samstagmorgen ist die Leiche einer 53-jährigen Frau spanischer Nationalität auf einem unbebauten Grundstück in Marbellas Stadtteil Las Chapas von den Angestellten einer nahegelegenen Tankstelle entdeckt worden. Stunden später stellte sich ihr Lebensgefährte, ein 47-jähriger Mann bulgarischer Staatsbürgerschaft der Nationalpolizei und gab zu, die Frau erschlagen zu haben. Er wurde in Untersuchungshaft genommen und muss sich des vorsätzlichen Totschlags verantworten.

Den befragten Quellen zufolge gab es keine früheren Anzeigen wegen geschlechtsspezifischer Gewalt. Die Frau hinterlässt einen volljährigen Sohn, der in einer anderen spanischen Provinz wohnt.