Marbella schließt die Arbeiten zur Sanierung des Flusses Bentolá ab

Die Stadtverwaltung von Marbella hat die Sanierungs- und Ausbauarbeiten am Fluss Benabolá abgeschlossen, mit denen Überschwemmungsprobleme bei Hochwasser verhindert werden sollen. Das Projekt umfasste die Schaffung eines mehr als 1,5 Kilometer langen Flusswegs, der Nueva Andalucía und Puerto Banús verbindet. „Er ist mit Aufenthaltsbereichen, Beleuchtung, Bänken, Brunnen, Wiesen und weitläufigen Grünflächen ausgestattet. Mit der Gestaltung der mehr als 40.000 Quadratmeter großen Fläche wird unserer Gemeinde eine neue touristische Attraktion hinzugefügt«, erklärte die Bürgermeisterin Ángeles Muñoz während ihres Besuchs zusammen mit dem Baustadtrat Diego López, und der Stadträtin des Bezirks Nueva Andalucía, Vanessa Ortiz de Zárate, um die durchgeführten Arbeiten zu besichtigen.

Die Arbeiten erforderten eine Investition von fast 6 Millionen Euro, die dank der Vereinbarung zwischen der Stadtverwaltung und Hidralia finanziert werden konnten, wie die Bürgermeisterin erklärte. Muñoz erinnerte daran, dass dieses Gebiet „ernsthafte Probleme mit Einleitungen in den Fluss, Überschwemmungen und Mängeln im Abwassersystem aufwies, die sogar zu Verwarnungen durch Umweltbehörden der Europäischen Union geführt hatten«. „Es war unerlässlich, zu handeln und dies mit einem ehrgeizigen Projekt zu tun, das den Bedürfnissen unserer Gemeinde gerecht wird«, betonte sie.

Es ist gelungen, die Überschwemmungsgefahr zu beseitigen, die Hochwassersicherheit für einen Zeitraum von bis zu 500 Jahren zu gewährleisten und das Abwassernetz umfassend zu verbessern.

In diesem Zusammenhang wies sie darauf hin, dass die Arbeiten es ermöglicht haben, die Überschwemmungsgefahr zu beseitigen, die Hochwassersicherheit für einen Zeitraum von bis zu 500 Jahren zu gewährleisten und das Abwassernetz „durch komplexe Ingenieursarbeiten« umfassend zu verbessern. „All dies wurde mit einem Entwurf umgesetzt, der die Infrastruktur in die städtische Umgebung und Landschaft integriert«, fügte sie hinzu.

Anschluss an den Tunnel von Puerto Banús

Ebenso wies sie darauf hin, dass durch diese Maßnahme, deren Durchführung aufgrund ihres großen Umfangs eineinhalb Jahre in Anspruch genommen hat, zudem eine Verbindung zum Tunnelbereich von Puerto Banús hergestellt wurde, „einem der schwarzen Punkte unserer Stadt, der bei starken Regenfällen häufig überflutet wurde«. „Obwohl es sich um eine Infrastruktur handelt, die in die Zuständigkeit des Staates fällt, hat die Stadtverwaltung unter Berufung auf die Vorschriften für Notfallmaßnahmen und nach den letzten Überschwemmungen beschlossen, mit eigenen Mitteln einzugreifen«, erklärte die Bürgermeisterin. Sie führte aus, dass an dieser Stelle ein zuvor nicht vorhandener Bürgersteig gebaut und ein Regenrückhaltebecken mit einem Fassungsvermögen von mehr als 60.000 Litern installiert wurde, um Überschwemmungen zu verhindern und die Sicherheit sowohl des Straßenverkehrs als auch der Fußgänger zu gewährleisten.