Marbella lobt «das Engagement des Hotelsektors, in die Stadt zu investieren»

Donnerstag, 10. Juli 2025

Baustadtrat José Eduardo Díaz, hob gestern «das Engagement der Hotelbranche für Investitionen in Marbella» hervor, als er das Hotel der Kette Meliá in Puerto Banús besuchte, das nach einer Investition von 20 Millionen Euro für die vollständige Renovierung seine Pforten wieder öffnete, «zusätzlich zu den 300 Millionen Euro, die diese Branche seit 2022 in unserer Stadt in diesem Sektor ausgegeben hat». Außerdem hob er die Schaffung neuer Arbeitsplätze hervor, die im konkreten Fall dieses Hotels, das in eine Fünf-Sterne-Kategorie umgewandelt wurde und unter der Marke ME Marbella läuft, fast eine Verdoppelung der Belegschaft bedeutete, da sie von etwa 180 auf fast 300 Mitarbeiter gestiegen ist. Der Stadtrat, der vom Direktor für Projekte und Infrastrukturen der Delegation, Ignacio Díaz, begleitet wurde, hob auch die Bemühungen der Stradtverwaltung und von Meliá hervor, «die gemeinsam eine Baugenehmigung dieser Größenordnung erwirkt haben, was sich in konkreten Maßnahmen niedergeschlagen hat, die eine Investition von mehr als 100.000 Euro pro Zimmer bedeutet haben».

Er betonte auch, dass die Maßnahmen «in Rekordzeit und mit allen Sicherheitsgarantien durchgeführt wurden und eine bedeutende Veränderung in Bezug auf die Energieeffizienz bewirken». Andererseits wies er darauf hin, dass die dank des Modernisierungsdekrets der andalusischen Landesregierung durchgeführten Arbeiten in den örtlichen Hotels «auch zu mehr als 2.500 direkten Arbeitsplätzen geführt und neue Freizeit- und Luxusangebote geschaffen haben» und wies darauf hin, dass in Kürze neue Lizenzen für Hotelarbeiten bekannt gegeben werden.

Luis Domínguez, Direktor des Hotels in Puerto Banús, erklärte seinerseits, dass «die Saison sehr gut begonnen hat» für diese Einrichtung, die gerade ihre Türen geöffnet hat. «Vom ersten Tag an ist die Akzeptanz der Zielkunden maximal», sagte er, während er erklärte, dass die durchgeführten Arbeiten «eine Auswirkung auf die Schaffung von Arbeitsplätzen, auf die Erhöhung des Angebots des Reiseziels und auf ein höheres Geschäftsvolumen der Art von Publikum haben, die wir wollen, und wir sind sehr glücklich, weil die Erhöhung des Durchschnittspreises, den wir suchen, zu sehen ist. Er erinnerte daran, dass sich dieser Renovierung »unser großer Bruder, das Meliá Don Pepe« anschließen wird, und erklärte, dass das Hotel in Puerto Banús derzeit über 200 Zimmer verfügt, von denen 24 Suiten sind, »und zwei von ihnen werden in eines der beeindruckendsten Penthouses in Marbella umgewandelt, d.h. die gesamte sechste Etage des Hotels, die zu einem einzigen Zimmer von mehr als 2.000 Quadratmetern mit einem privaten Pool wird«.