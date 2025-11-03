Im Meer treibende Leiche in Marbellas Stadtteil Puerto Banús geborgen
Die Sanitäter von 061 haben den Tod festgestellt, nachdem sie die Leiche aus dem Wasser gerettet hatten - Im Moment sind noch alle Hypothesen offen
María José Díaz Alcalá
Marbella
Montag, 3. November 2025
Eine im Meer treibende Leiche ist am heitigen Montag in Marbellas Ortsteil Puerto Banús entdeckt worden. Gegen Mittag wurden mehrere Patrouillen der Nationalpolizei, der Guardia Civil und des Gesundheitsnotfallzentrums 061 zum Fundort der noch nicht identifizierten Leiche gerufen. Nach deren Bergung und der Feststellung des Todes wurde der Rechtsausschuss, bestehend aus dem diensthabenden Richter, dem Anwalt der Justizverwaltung (LAJ) und dem Gerichtsmediziner, hinzugezogen.
Derzeit gibt es noch keine weiteren Informationnen, die Untersuchung der Guardia Civil zur Klärung des Vorfalls ist noch im Gange.