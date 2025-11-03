Im Meer treibende Leiche in Marbellas Stadtteil Puerto Banús geborgen

María José Díaz Alcalá Marbella Montag, 3. November 2025 Teilen

Eine im Meer treibende Leiche ist am heitigen Montag in Marbellas Ortsteil Puerto Banús entdeckt worden. Gegen Mittag wurden mehrere Patrouillen der Nationalpolizei, der Guardia Civil und des Gesundheitsnotfallzentrums 061 zum Fundort der noch nicht identifizierten Leiche gerufen. Nach deren Bergung und der Feststellung des Todes wurde der Rechtsausschuss, bestehend aus dem diensthabenden Richter, dem Anwalt der Justizverwaltung (LAJ) und dem Gerichtsmediziner, hinzugezogen.

Derzeit gibt es noch keine weiteren Informationnen, die Untersuchung der Guardia Civil zur Klärung des Vorfalls ist noch im Gange.