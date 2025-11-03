Leichenfund von Puerto Banús: Mann wurde offenbar lebend von einem Boot aus ins Meer geworfen

María José Díaz Alcalá Marbella Montag, 3. November 2025 Teilen

Über den Leichenfund von Puerto Banús ist mittlerweile mehr bekannt: Die Leiche, die am heutigen Montag um die Mittagszit aus dem Meer geborgen wurde, wurde in der Nähne des Kais mit der Schiffs-Tankstelle im Hafen von Puerto Banús enteckt und war offenbar lebendig von einem Boot aus ins Meer geworfen worden.

Zeugen berichteten, dass sie auf diesem Boot mehrere Personen gesehen haben, deren Gesichter verhüllt waren, so dass die Polzei davon ausgeht, dass es sich um ein Drogen-Boot handeln könnte.

Gegen Mittag wurden mehrere Patrouillen der Nationalpolizei, der Guardia Civil und des Gesundheitsnotfallzentrums 061 in den Hafen von Marbellas Edel-Statteil Puerto Banús entsandt, um eine auf dem Meer treibende Person zu retten. Bei der Bergung mussten sie allerdings feststellen, dass der Mann bereiits tot war.

Obwohl Quellen der Guardia Civil dieser Zeitung mitgeteilt haben, dass er keine offensichtlichen Anzeichen eines Angriffs aufwies, wird die Autopsie dies klären und die Todesursache bestimmen müssen. Im Moment sind noch alle Hypothesen offen.