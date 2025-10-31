Rathaus von Torrox richtet 140 kostenlose Parkplätze in La Rabitilla ein

Marlene Wörner Torrox Freitag, 31. Oktober 2025 Teilen

Bürgermeister Óscar Medina besichtigte gemeinsam mit der Stadträtin Paula Moreno den neuen Parkplatz mit über 140 kostenlosen Stellplätzen, die das Rathaus in La Rabitilla in Torrox Pueblo eingerichtet hat. «Wir haben große Mengen an Erde benötigt, um das Gelände zu ebnen und das Grundstück später zu erwerben», fügte Medina hinzu. «Abschließend wurde es asphaltiert und markiert, damit die Anwohner und die, die zur Schule, ins Gymnasium oder ins Theater gehen, die Parkplätze nutzen können», so der Ratsherr. Medina erinnerte daran, dass das Regierungsteam auf einer Plenarsitzung im Oktober 2023 den Erwerb von mehr als 4.300 Quadratmetern für diesen Parkplatz mit einem Budget von 544.000 Euro genehmigte.

Das Rathaus Torrox führt derzeit eine Asphaltierungs- und Sanierungskampagne in «strategischen Bereichen der Gemeinde» durch. Laut Medina werden mit einer Investition von fast 200.000 Euro Arbeiten an den oben genannten Parkplätzen in La Rabitilla, dem Carril de Sevilla sowie den Straßen Cabra und Lince in Torrox Park durchgeführt.