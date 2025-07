Neues Gesundheitszentrum in Las Chapas nimmt den Betrieb auf

MARÍA ALBARRAL Marbella Donnerstag, 10. Juli 2025 Compartir

Die neuen Einrichtungen des Gesundheitszentrums Las Chapas sind jetzt betriebsbereit. Die Arbeiten an diesem Gesundheitszentrum wurden im November abgeschlossen, und seither wartete es darauf, seine Türen zu öffnen. Dank der Infrastruktur konnte die Fläche des alten Centro de Salud um das Fünffache auf 527 Quadratmeter vergrößert werden. Nach einer kommunalen Investition von fast einer Million Euro wurden 11 Sprechzimmer und fünf Warteräume eingerichtet.

Das Zentrum erstreckt sich über eine einzige Etage, obwohl die ergänzenden Infrastrukturen die Möglichkeit künftiger Erweiterungen vorsehen. Die neuen Einrichtungen in Las Chapas verfügen auch über einen Raum für die Hebamme und einen weiteren für die Mütterberatung.

Der Zugang für Fußgänger ist unabhängig von der Zufahrt für Fahrzeuge, und es sind 18 Parkplätze vorgesehen, die zusammen mit den Parkplätzen auf dem angrenzenden Grundstück insgesamt 36 Stellplätze ergeben. Die Bevölkerung, die von diesem Gesundheitszentrum versorgt wird, liegt zwischen 4.000 und 5.000, aber die Erweiterung der Einrichtungen bedeutet keine Erhöhung der Zahl der medizinischen Fachkräfte.

Das Gebäude ist einstöckig, bietet aber die Möglichkeit, später ein zweites Stockwerk hinzuzufügen

Mit der Eröffnung dieser Räumlichkeiten in Las Chapas wird das erste der drei neuen Gesundheitszentren in Betrieb genommen, die seit Monaten in Marbella auf ihre Eröffnung warten. Eines dieser Zentren, das in der Avenida Ricardo Soriano, verzögert sich seit fast zwei Jahren und hat nach seiner Fertigstellung noch immer keinen Zeitplan für seine Eröffnung. Es ist für 23.000 Anwohner ausgerichtet. Das Gleiche gilt für das Centro de Salud Las Albarizas am Boulevard Pablo Ráez, wo die Erweiterungsarbeiten ebenfalls abgeschlossen sind. Dieses Gebäude hat eine Nutzfläche von 501 Quadratmetern und sollte im Laufe des Jahres 2023 betriebsbereit sein, was bedeutet, dass der Anbau zwei Jahre später immer noch nicht für die Öffentlichkeit zugänglich ist.

Zu diesen drei Gesundheitszentren wird noch ein viertes hinzukommen: das im Bau befindliche in Nueva Andalucía. Diese Gesundheitseinrichtung wird eine Fläche von 400 Quadratmetern haben, die zu den 300 Quadratmetern der jetzigen Klinik hinzukommt, und mehr als ein Dutzend Räume beherbergen, etwa für Kinderarzt-, Krankenpflege- und Familienplanungssprechstunden.

Diese Infrastruktur wird also auf einer einzigen Etage gebaut, aber mit der Möglichkeit, in der Zukunft eine weitere Etage hinzuzufügen, wenn eine Erweiterung erforderlich ist.