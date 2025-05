Polizeibeamte helfen bei einer Straßengeburt in den frühen Morgenstunden in Marbella

Irene Quirante Marbella Mittwoch, 21. Mai 2025 Compartir

Beamte der Nationalpolizei haben am Mittwochmorgen in Marbella bei einer Geburt mitten auf der Straße assistiert. Der Vorfall ereignete sich gegen viertel nach zwei in der Avenida Severo Ochoa, wo die Beamten die schwangere Frau fanden, als sie gerade zu gebären begann und keine Zeit mehr hatte, ins Krankenhaus zu kommen, wie SUR erfahren hat.

Das Baby, das sich in einem guten Zustand befindet, wurde geboren, bevor der Krankenwagen eintraf, und einer der Beamten fungierte als Geburtshelfer.

Die Beamten gehörten zur Polizeistation von Marbella und führten eine Patrouille in einem getarnten Fahrzeug durch, als sie einen Mann bemerkten, der sehr verstört wirkte, aus seinem Auto ausstieg und nervös zurückkehrte. Die Polizisten sprachen ihn an, um zu sehen, ob er Hilfe benötigte, und sahen dann die Frau im Auto.

Es handelte sich um ein Ehepaar ukrainischer Herkunft, und trotz der sprachlichen Verständigungsschwierigkeiten übernahmen die Polizeibeamten die Kontrolle über die Situation, als sie merkten, dass sich der Kopf des Babys abzuzeichnen begann. Als der Krankenwagen eintraf, lag das Neugeborene bereits in den Armen seiner Mutter und beide wurden anschließend in ein Krankenhaus gebracht.