Preise für Ferien- und Langzeitmieten steigen stark an

Eine Drei-Zimmer-Wohnung in Marbella kann in der Langzeitvermietung bis 1.800 Euro kosten.

MARÍA ALBARRAL /SDA MARBELLA. Samstag, 21. Juni 2025 Compartir

Der teuerste Durchschnittspreis für Ferienunterkünfte in Spanien liegt in Marbella und erreicht 3.700 Euro pro Woche, wie aus dem jüngsten Bericht von Tecnitasa hervorgeht. Die Exklusivität von Puerto Banús und der Goldenen Meile wird immer stärker und die Stadt steht an der Spitze der Luxusdestinationen des Landes. Aus derselben Studie geht hervor, dass die Miete einer Ferienwohnung an der spanischen Küste im Durchschnitt zwischen sechs und sieben Prozent teurer sein wird als noch im vergangenen Jahr, was bedeutet, dass man im Durchschnitt fast 110 Euro mehr pro Woche zahlen muss und damit einen Endpreis von 1.270 Euro erreicht. Diese Zahl zeigt, dass sich die Kosten für den gleichen Zeitraum in Marbella in diesem Jahr verdreifachen.

Die Preise für Ferienunterkünfte an der spanischen Küste sind seit 2020 im Durchschnitt um fast 40 Prozent gestiegen. In den letzten fünf Jahren hat sich die Entwicklung mehr als einmal dem zweistelligen Bereich genähert. Die von der Gruppe Tecnitasa in ihrem jüngsten Bericht erfassten Daten zeigen jedoch eine Abschwächung des Preisanstiegs von 10 Prozent im Jahr 2024 auf 7 Prozent in diesem Jahr.

Dies sind nicht die einzigen Zahlen, die in letzter Zeit in der Stadt in die Höhe geschnellt sind, denn eine Standard-Drei-Zimmer-Wohnung kostet auf lange Sicht jetzt 1.800 Euro pro Monat. Das Immobilienportal Idealista zeigt ein Wachstum von 8,3 % im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2024, wobei der Quadratmeterpreis im Mai bei 19,1 Euro lag.

Das Problem, in Marbella eine Wohnung zur Langzeitmiete zu finden, wird immer akuter. Die Rechtsunsicherheit, die viele Eigentümer aufgrund der steigenden Zahl der Mietnomaden verspüren, hat sie dazu veranlasst, ihre Immobilien vom Markt zu nehmen oder sie in Ferienwohnungen umzuwandeln. Der Rechtsanwalt Antonio Fernández Álvarez aus Marbella weist darauf hin, dass in seiner Kanzlei in den letzten drei Jahren die Zahl der Räumungsklagen gegen zahlungsunwillige Mieter um 60 Prozent zugenommen hat, was die Ausbreitung dieses Problems beweist. All dies trägt auch dazu bei, dass die Preise in der Stadt weiter steigen.

In einem vor Wochen veröffentlichten Bericht, den ihr Chef José Luis Escrivá am vorvergangenen Montag im Abgeordnetenhaus vorstellte, warnt die spanische Zentralbank davor, dass das derzeitige Angebot an Wohnungen, die nicht ausschließlich zu Wohnzwecken genutzt werden, sondern für die Ferienvermietung bestimmt sind, in ganz Spanien 39 Prozent der Gesamtzahl der Haushalte ausmacht. Die Organisation weist aber auch darauf hin, dass diese Verfügbarkeit von Wohnungen in den einzelnen Provinzen sehr unterschiedlich ist. Dem Dokument zufolge würde der Wohnungsmarkt in der Provinz Málaga um 40 Prozent, auf den Balearen und den Kanarischen Inseln um 50 Prozent und in Alicante um 35 Prozent wachsen, wenn alle Zweitwohnungen, Ferienwohnungen und Wohnungen im Besitz von Nichtansässigen mobilisiert würden.

Ángel Gavilán, der Generaldirektor für Wirtschaft der Banco de Espana, hat sich diese Woche ebenfalls zu diesen Daten geäußert und die Zahlen nach Gemeinden aufgeschlüsselt. In diesem Zusammenhang hob er die Situation in Marbella hervor, einer Stadt, in der der Anteil der touristischen Mietwohnungen im Jahr 2023 bei über 60 Prozent liegt. Allerdings gibt es auch Gebiete in Elche (Alicante), wo der Anteil der Ferienvermietungen nahe bei 70 Prozent liegt. Was die Provinzhauptstädte betrifft, so sticht Málaga wieder einmal hervor: In seinen Außenbezirken wurde mehr als die Hälfte der Mietwohnungen für touristische Zwecke genutzt.