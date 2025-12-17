Zulieferer von Drogenschmugglern entkommen der Polizei in Marbella

María José Díaz Alcalá Marbella Mittwoch, 17. Dezember 2025 Teilen

Die örtliche Polizei von Marbella gab gestern Abend mehrere Schüsse in die Luft ab, um Kriminelle im Zusammenhang mit dem Drogenhandel abzuschrecken, insbesondere diejenigen, die die Haschischboote mit Treibstoff versorgen.

Der Vorfall ereignete sich am Dienstag nach 21.30 Uhr, als Nachbarn im Stadtteil Nueva Andalucía auf ein halbes Dutzend Schüsse aufmerksam wurden.

In diesem Fall waren es jedoch die örtlichen Beamten, die mehrere «einschüchternde» Schüsse in die Luft abgaben, um ein verdächtiges Fahrzeug an der Flucht zu hindern, was jedoch nicht gelang.

Wie diese Zeitung aus mit dem Fall vertrauten Kreisen erfuhr, gelang es dem Auto, das gerade getankt hatte und neben einem anderen Auto fuhr, das es beobachtete, zu fliehen. Später fanden die Beamten das Auto verlassen und mit etwa zwanzig Flaschen Benzin beladen vor. Von den Verdächtigen fehlte jedoch jede Spur.