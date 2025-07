Schluss mit Überschwemmungen: Abwassersystem in Fuengirolas Ortsteil Torreblanca erneuert

José Carlos García Fuengirola Mittwoch, 23. Juli 2025 Compartir

Nach einer Investition von 8,6 Millionen Euro und einer 22-monatigen Intervention hat die andalusische Landesregierung die umfassende Reform des Abwassersystems im Viertel Torreblanca del Sol in Fuengirola abgeschlossen; eine «komplexe» Maßnahme, die den Überschwemmungsproblemen ein Ende setzt, unter denen das Gebiet jedes Mal litt, wenn es eine bestimmte Intensität von Regenfällen gab. Die Arbeiten werden seit September 2023 in zwei Phasen auf einer Länge von 1,1 Kilometern zwischen der Mündung des Arroyo Pajares und dem als «El Bote» bekannten Bereich an der Strandpromenade durchgeführt. «Wir haben eine historische Wunde geschlossen», sagte die Bürgermeisterin von Fuengirola, Ana Mula, die den andalusischen Minister für Landwirtschaft, Fischerei, Wasser und ländliche Entwicklung, Ramón Fernández-Pacheco, bei seinem Besuch in diesem Gebiet begleitete.

Fernández-Pacheco freute sich, dass die Überschwemmungen, die Verklappungen am Strand und die Überschwemmungen, die bei mehr oder weniger starken Regenfällen auftraten, nun «der Vergangenheit angehören». Er betonte, dass das Projekt zwar 2010 zum regionalen Interesse erklärt wurde, dass es aber «15 Jahre und den Amtsantritt der Regierung Juanma Moreno gebraucht hat», um die Arbeiten in die Tat umzusetzen.

Die Infrastruktur, die die Landesregierung in Angriff genommen hat, stammt aus dem Jahr 1979, als die Bevölkerung von Fuengirola etwa 30.000 Einwohner zählte, also kaum 35 Prozent der heutigen Einwohnerzahl, und die Zahl der Touristen weit von den heutigen Zahlen entfernt war. Seit den 1990er Jahren, so erinnerte die Bürgermeisterin von Fuengirola, wurde über «die Notwendigkeit von Maßnahmen zur integralen Abwasserentsorgung an der Costa del Sol gesprochen, um sie an die aktuellen Bedürfnisse anzupassen», aber erst jetzt wurde «der erste Abschnitt» dieser Infrastruktur erneuert. Diese Notwendigkeit war in Orten wie Torreblanca noch offensichtlicher«, so dass Mula absolut zufrieden und dankbar» für diese Aktion war, die in Zusammenarbeit mit dem Stadtrat und dem Kommunalverband westliche Costa del Sol entwickelt wurde.

Die Arbeiten bestanden darin, den bestehenden Betonsammler mit einem Durchmesser von 800 Millimetern durch solche aus Polyethylen hoher Dichte (HDPE) mit einem Durchmesser von 1.200 und 1.400 Millimetern zu ersetzen. Das von Acosol durchgeführte Projekt umfasste auch den Bau eines Regenbeckens, das bei Regenfällen als Rückhaltesystem fungiert, mit einer Struktur aus vorgefertigten Stahlbetonrahmenmodulen, die mit HDPE ausgekleidet sind, mit einer Breite von 4 Metern und einer Höhe von 2 bis 2,5 Metern.

Die Arbeiten wurden in zwei Phasen durchgeführt, die erste von September 2023 bis zum Sommer 2024, so dass der betroffene Abschnitt der Promenade von Fuengirola während der Sommersaison normal genutzt werden konnte, und eine zweite Phase vom Herbst letzten Jahres bis heute.

Engagement für die Wasserinfrastruktur

«Niemand kann mehr am Engagement der andalusischen Regionalregierung für die Wasserinfrastrukturen an der Costa del Sol zweifeln», betonte der Minister für Landwirtschaft, Fischerei, Wasser und ländliche Entwicklung. Fernández-Pacheco erinnerte an die jüngsten Maßnahmen in diesem Bereich, die gerade in Betrieb genommen wurden, wie die Erweiterung der Entsalzungsanlage in Marbella (eine Investition von 8 Millionen Euro) oder die neuen Kollektoren in San Pedro de Alcántara (1 Million), und an andere, die noch durchgeführt werden sollen, wie die Trinkwasseraufbereitungsanlage Río Verde, die sich derzeit in der Ausschreibungsphase befindet und eine Investition von 37 Millionen Euro umfassen wird.

Seit Moreno Präsident der Landesregierung ist, hat diese nach Angaben des Regionalministers Wasserinfrastrukturprojekte in der Provinz Málaga in Höhe von 150 Millionen Euro durchgeführt, weitere 120 Millionen sind geplant. «Im Kampf gegen die Dürre und für die Umwelt und bei der Aufgabe, die Provinz Málaga mit den hydraulischen Infrastrukturen auszustatten, die sie schon immer hätte haben sollen, auch wenn andere Regierungen dies verweigert haben, haben wir nicht vor, aufzugeben», schloss Fernández-Pacheco.