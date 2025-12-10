Sur Deutsche

Fünf Personen wegen Entführung zum Krypto-Diebstahl in Mijas festgenommen
Policía Nacional
Festnahmen

Fünf Personen wegen Entführung zum Krypto-Diebstahl in Mijas festgenommen

Mann des entfühten Paares wurde erschossen - Vier der fünf Festnahmen ereigneten sich in Dänemark

María José Díaz Alcalá

Mijas

Mittwoch, 10. Dezember 2025

Die Nationalpolizei hat die Entführung eines Paares in Mijas aufgeklärt, bei der der Mann getötet wurde. Die Beamten haben die fünf Verdächtigen festgenommen, die sie im April dieses Jahres angegriffen und in ein Haus gebracht haben, nachdem sie auf Mann geschossen hatten, wo sie stundenlang festgehalten wurden, während sie versuchten, an ihre «Krypto-Wallet» zu gelangen, um ihre Krypto-Vermögenswerte zu stehlen.

Die Ermittlungen wurden aufgrund einer Anzeige der Frau eingeleitet, die um Mitternacht wieder freigelassen wurde, während ihr Partner unauffindbar blieb. Auf der Polizeiwache gab das Opfer an, dass sie mit ihrem Partner zusammen war, als sie von einer Gruppe von drei oder vier vermummten Personen angegriffen wurden.

Die Angreifer waren ganz in Schwarz gekleidet, trugen Handschuhe, verdeckten ihre Gesichter mit Sturmhauben und trugen Schusswaffen. Im Verlauf des Überfalls drängten sie den Mann in die Enge und schossen ihm ins Bein, als er zu fliehen versuchte. Anschließend setzten sie beide in ein Fahrzeug und fuhren sie in ein Haus, wo sie mehrere Stunden lang festgehalten wurden, während die Entführer versuchten, an die «Krypto-Wallet» des Paares zu gelangen, um die Krypto-Vermögenswerte zu stehlen.

Um Mitternacht wurde die Frau von ihren Entführern freigelassen, während ihr Partner unauffindbar blieb, bis seine Leiche in einem Waldstück in der Stadt Mijas gefunden wurde. Der Körper des Opfers wies neben der Schusswunde am Bein weitere Anzeichen von Gewalt auf.

Aufgrund dieser Vorfälle leiteten die Ermittler eine Untersuchung ein, die zur Erlangung eindeutiger Beweise für den Sachverhalt und zur Identifizierung der Täter führte. Die Beamten nahmen fünf Personen in Spanien fest und führten sechs Hausdurchsuchungen in Madrid und Malaga durch. Darüber hinaus wurden vier weitere Personen angeklagt, die sich auf dänischem Staatsgebiet aufhalten und von denen zwei derzeit wegen ähnlicher Taten wie die untersuchten in Haft sind.

Bei den Durchsuchungen wurden zwei Pistolen - eine echte und eine simulierte -, ein ausziehbarer Schlagstock, eine Sturmhaube, eine Hose mit Blutspuren sowie biologische Spuren gefunden, die mit dem in dem Haus, in dem die Opfer festgehalten wurden, gefundenen Blut übereinstimmen. Darüber hinaus wurden verschiedene Dokumente, die für den Fall von Interesse sind, sowie mehrere elektronische Geräte und Mobiltelefone beschlagnahmt.

