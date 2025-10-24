Instandhaltung des Gran Parque de Mijas kostet zwei Millionen Euro Das Unternehmen, das die Grünflächen angelegt hat, übernimmt deren Pflege mit einem Angebot, das das Ausschreibungsbudget um fast die Hälfte senkt

JOSÉ CARLOS GARCÍA Mijas Freitag, 24. Oktober 2025

Die Instandhaltung des Gran Parque de Mijas wird für die Stadtverwaltung letztlich jährliche Ausgaben in Höhe von etwas mehr als zwei Millionen Euro bedeuten. Diese hat bereits für einen Zeitraum von drei Jahren die drei Verträge vergeben, die es ermöglichen, dass diese 270.000 Quadratmeter große Fläche in Cortijo del Ahogadero in Las Lagunas, die vor etwa zweieinhalb Monaten von der Stadtverwaltung übernommen wurde, von den Bürgern genutzt werden kann.

Die Stadt hatte bereits die ersten beiden Aufträge an das Unternehmen Clece, das zum Großkonzern ACS gehört, vergeben: den Auftrag für die Überwachung mit jährlichen Kosten von rund 390.000 Euro und den Auftrag für die Instandhaltung und Wartung aller Anlagen und Ausstattungen für rund 456.000 Euro. Zu dieser Liste ist nun der große Auftrag für diesen Park hinzugekommen, nämlich die Gartenpflege, die für 1,22 Millionen Euro pro Jahr an das Unternehmen Acer Proyectos y Obras SL vergeben wurde.

Das Angebot dieses Unternehmens aus Málaga, das auf eine mehr als 25-jährige Geschichte zurückblicken kann und für die Gestaltung der Gärten am Muelle Uno in Málaga verantwortlich zeichnet, lag deutlich unter dem Ausschreibungsbudget. Mit einer Senkung von 35,16 % und 65,99 % bei den bei allen Verträgen gemeinsamen Elementen, einer festen und einer variablen Gebühr, beläuft sich der Auftragswert für drei Jahre auf 3,66 Millionen Euro, 3,4 Millionen weniger als das Ausschreibungsbudget.

Baufirma hält Park instand

Acer war genau das Unternehmen, das mit der Gestaltung der Grünflächen des Parks beauftragt wurde, nachdem es vom Auftragnehmer für den Bau, der Arbeitsgemeinschaft aus Vías y Construcciones, ebenfalls im Besitz von ACS, und Transportes y Excavaciones Arroyo aus Mijas, untervergeben worden war. Dieser Bereich umfasst eine 120.000 Quadratmeter große natürliche mediterrane Wiese und mehr als 2.900 Bäume. Der Auftrag umfasst die Pflege und Instandhaltung der Grünanlagen und der Bewässerung sowie die Reinigung und Bewässerung aller Gemeinschaftsbereiche.