Auf manchen Abschnitten werden auf die Radargeräte hingewiesen. SUR
Neue Radargeräte in der Provinz Málaga: Nach Probephase gibt es jetzt Geldstrafen

Nach einer Phase, in der nur Mahnungen an die Zuwiderhandelnden verschickt wurden, wird die DGT in diesem Monat mit der Sanktionierung beginnen

Málaga

Montag, 1. September 2025

In diesem Sommer hat die Verkehrsbehörde DGT in ganz Spanien 32 Radargeräte neu in Betrieb genommen, um die Zahl der Unfälle zu verringern, die durch unangepasste Geschwindigkeit verursacht werden - einer der wichtigsten Risikofaktoren, der bei einem von vier tödlichen Verkehrsunfällen eine Rolle spielt.

Von diesen Radaranlagen befinden sich zwei in der Provinz Málaga, eine auf der A-377, der so genannten Carretera Paisajística, zwischen Ronda und Gaucín zwischen den Kilometernummern 8+900 und 5+600, die andere auf der A-7052 bei Kilometer 4+500 zwischen Cártama und Churriana.

Während des Sommers hat die DGT lediglich Warnschreiben an die Fahrer verschickt, die von den neuen Radargeräten erfasst wurden. Ab September soll jedoch mit der Verhängung von Geldstrafen begonnen werden.

Die Strafen für Geschwindigkeitsübertretungen können schwer oder sehr schwerwiegend sein, das Bußgeld liegt zwischen 100 und 600 Euro und es können 2 bis 6 Punkte abgezogen werden. Es sei daran erinnert, dass die Verwendung von Radardetektoren (200 Euro und drei Strafpunkte) und Laserstörgeräten (bis zu 6.000 Euro Bußgeld) verboten ist.

