Regenfälle haben bereits bis zu 50 Liter pro Quadratmeter in der Provinz Málaga hinterlassen

Ojén hatte die meisten Niederschläge, gefolgt von Sierra de Mijas, Coín, Genal und Los Reales de Sierra Bermeja

Ignacio Lillo

Málaga

Mittwoch, 29. Oktober 2025

Die Sturmböen, die aus dem Südwesten der Halbinsel eindrangen und entlang der Mittelmeerküste nach Osten zogen, haben in der Provinz Málaga bereits die ersten großzügigen Niederschläge hinterlassen, nachdem es fünf Monate lang kaum geregnet hatte.

In der Provinz wurde der Jackpot von Ojén gewonnen, wo sich seit Dienstagabend (in 24 Stunden) 50 Liter pro Quadratmeter angesammelt haben, wie aus den Daten des Hidrosur-Netzwerks hervorgeht.

Mit einem großen Abstand folgen die Sierra de Mijas, mit 29; Coín (27); der Fluss Genal (25) und Los Reales (20).

Geringfügige Zwischenfälle

Es gab noch keine Verletzten wie in der Provinz Huelva, aber rund ein Dutzend Zwischenfälle wie überlflutete Häuser und Straßen, was dazu führte, dass die örtliche Polizei und die Feuerwehr sowie der Wasserdienst mobilisiert wurden, um die von den Regenfällen überfluteten Gebiete zu entwässern. Die meisten ereigneten sich in Torremolinos und Benalmádena.

