Start der gastronomischen Route der Tomate Huevo de Toro in Málaga: ein Monat voller Genuss

Julio J. Portabales Málaga Donnerstag, 31. Juli 2025

Die emblematischste Tomate des Sommers in Málaga steht wieder einmal im Mittelpunkt der gastronomischen Szene. Die neue Ausgabe der gastronomischen Route der Tomate Huevo Toro findet vom 31. Juli bis zum 31. August statt und wird rund 50 Restaurants in 17 Gemeinden der Provinz zusammenbringen, die Sie unter diesem Link finden. Einen Monat lang werden die besten Köche dieses Produkt, das im Guadalhorce-Tal im Freien angebaut wird, in ihren Gerichten neu interpretieren und die kulinarische Tradition mit der modernen Küche vereinen.

Ziel der Route ist es, diese Sorte hervorzuheben, die für ihre große Größe, ihre fleischige Konsistenz und ihren intensiven Geschmack bekannt ist, Eigenschaften, die sie zu einer unverzichtbaren Zutat der lokalen Küche Málagas und zu einem Wahrzeichen der regionalen Gemüse gemacht haben.

Unter den Kreationen finden sich Gerichte wie das «Timbal de Tomate Huevo de Toro» des Restaurants Lo Güeno, die überraschende Kombination aus Honig, cremigem weißem Knoblauch, karamellisierten Haselnüssen, Mango und rotem Thunfisch von El Pimpi oder «Tomimo», ein gesunder Vorschlag aus dem Mimo Healthy Space. Ebenfalls enthalten sind Rezepte wie «Tres Tomates», eine Kreation des Restaurants El Cortijo del Arte in Pizarra und «Las Delicias del Guadalhorce» des Restaurants Carolina in Alhaurín el Grande.

Diese Gerichte zeigen die Vielseitigkeit der Tomate Huevo de Toro. Sie brilliert sowohl in einfachen Zubereitungen als auch in avantgardistischen Interpretationen, ohne jemals ihre Essenz oder ihre organoleptischen Eigenschaften zu verlieren, die ihre größte Stärke im Vergleich zu anderen Sorten sind.

Die Route führt durch die Stadt Málaga und verschiedene Orte im Landesinneren wie Coín, Pizarra, Álora, Antequera, Alhaurín el Grande, Benalmádena, Torre del Mar, Gaucín und Fuengirola, um nur einige zu nennen. Damit bestätigt die aktuelle Ausgabe das stetige Wachstum dieses sommerlichen Highlights, das inzwischen zu einem festen Termin im Kalender vieler Gastronomieliebhaber geworden ist, die sich jeden Sommer zu einem von den Liebhabern der Gastronomie mit Spannung erwarteten Ereignis entwickelt hat. Neben dem kulinarischen Erlebnis wird die Kampagne durch Werbeaktionen unter dem Hashtag #huevotoro2025 unterstützt, die darauf abzielen, die Initiative in den sozialen Netzwerken zu verbreiten und Einheimische und Besucher einzuladen, den gastronomischen Reichtum der Provinz zu entdecken.

Soziale Komponente

Die Route hat nicht nur kulinarischen Wert, sondern auch eine starke soziale und wirtschaftliche Komponente. Die Tomate wird im Sommer im Guadalhorce Tal im Freiland und nach traditionellen Methoden angebaut. Diese Anbaumethoden heben sie von anderen Sorten ab und machen sie zu einem Symbol regionaler Identität.

Die Initiative wird von der Asociación Tomate Huevo de Toro und Frutas y Verduras del Guadalhorce organisiert, in Zusammenarbeit mit der Gruppe für ländliche Entwicklung des Guadalhorce Tals. Ziel der geförderten Initiative ist es, die Verbindung zwischen Landwirtschaft und Gastronomie zu stärken, den Konsum regionaler Produkte zu fördern, den gastronomischen Tourismus zu beleben und die ländliche Wirtschaft in einem nachhaltigen Rahmen zu unterstützen und zur Ankurbelung der ländlichen Wirtschaft in einem Kontext wachsenden Interesses an Nachhaltigkeit und Qualität beizutragen.

Die offizielle Präsentation fand im Restaurant Lo Güeno statt und wurde von zahlreichen Vertreterinnen und Vertretern des Sektors begleitet. José María Bergillos, Generalsekretär der Delegation für Landwirtschaft, Fischerei, Wasser und ländliche Entwicklung von Málaga, hob das stetige Wachstum und die Bedeutung der Route als gastronomisches Aushängeschild der Provinz hervor.

Auch José Carlos García Farfán, Präsident des Fördervereins, hob die Bedeutung der Tomate Huevo de Toro für die gastronomische Identität Málagas hervor. „Die Saison reicht von Juni bis Oktober, auch wenn die Route der Tomate nur einen Monat dauert«, sagte er.

Félix Lozano, Vorsitzender der Gruppe für ländliche Entwicklung und Bürgermeister von Pizarra, und Juan Bernal, Stadtrat für Jugend und Feste in Coín, nahmen ebenfalls an der Veranstaltung teil. Beide waren sich einig, dass diese Initiative dazu beiträgt, die Arbeit auf dem Land aufzuwerten und einen Generationswechsel in der Landwirtschaft zu gewährleisten.

Die gastronomische Route der Tomate Huevo Toro, die Tradition, Innovation und Territorium vereint, lädt Sie ein, im August eine Reise durch die authentischsten Geschmacksrichtungen Málagas zu unternehmen. Denn diese Tomate ist nicht nur eine Zutat: Sie ist Ausdruck einer Anbau-, Koch- und Lebensweise, die den Garten mit dem Tisch verbindet und die Identität einer Provinz stärkt, die es versteht, sich zu behaupten.