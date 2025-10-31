Tausende von medizinischen Untersuchungen wegen des Streiks der medizinischen Fachkräfte in der Provinz Málaga ausgesetzt

José Antonio Sau Malaga Freitag, 31. Oktober 2025 | Actualizado 10:24h. Teilen

Tausende von medizinischen Untersuchungen wie Blutproben, Röntgenaufnahmen, Ultraschalluntersuchungen und Analysen im Zusammenhang mit der pathologischen Anatomie wurden am Donnerstag in Krankenhäusern und Gesundheitszentren in der Provinz Málaga ausgesetzt. Schätzungen zufolge wurde der Streik der Fachkräfte im Gesundheitswesen von 95 % des Personals unterstützt, obwohl das regionale Gesundheitsministerium noch keine offiziellen Daten veröffentlicht hat.

Die staatliche Gewerkschaft der Fachkräfte im Gesundheitswesen SIETeS gibt an, dass von den 30.000 diagnostischen Tests, die von dem viertägigen Streik betroffen sein könnten, bereits Tausende ausgesetzt wurden. Als sie von dem Streik und der Möglichkeit erfuhren, dass ihre Proben nicht vor Mittwoch, dem 5. November (dem Tag, an dem der Streik endet), bearbeitet werden, haben viele Menschen beschlossen, sich nicht untersuchen zu lassen. Dies betrifft diejenigen, bei denen Blut-, Urin- und Stuhltests vorgesehen waren. Andere hingegen haben sich den Tests unterzogen. Keine der 54 Routineröntgenuntersuchungen, die am Donnerstag im Materno Infantil vorgesehen waren, wurden durchgeführt.

Die Zeitung SUR hat das regionale Gesundheitsministerium um genaue Zahlen gebeten und um Auskunft darüber, ob es die Einwohner, die an einem der Streiktage (31. Oktober, 3. und 4. November) Termine haben, informieren wird. Das Regionalministerium ist zwar noch dabei, die Zahlen zusammenzustellen, hat aber noch nicht angekündigt, was es tun wird.

Einige der medizinischen Fachkräfte gingen am Donnerstagmorgen zum Eingang des Krankenhauses Materno Infantil, um die Patienten zu informieren und ihnen zu erklären, warum ihre Tests nicht bearbeitet werden konnten. Sie unterstützten das Anliegen mit Informationsbroschüren.

Während einige Menschen mitfühlten und den Streik unterstützten, zeigten andere ihre Frustration. «Ich bin selbständig und habe nicht das Recht zu streiken», sagte eine verärgerte Frau mittleren Alters aus Málaga, die wegen eines Bluttests nicht zur Arbeit gehen konnte.

Worum geht es bei dem Streik? Die leitenden Gesundheitstechniker streiken für eine angemessene Anerkennung, auf die sie seit 2007 warten und die eine Gehaltserhöhung von 2.000 Euro pro Jahr bedeuten würde. Darüber hinaus fordern sie einen geregelten Berufsstatus und eine Bildungsreform, die ihren Beruf als unverzichtbar für die öffentliche Gesundheitsversorgung fördert.

Nachbereitung

Nach Schätzungen der Gewerkschaft wurde der Streik von 100 % des leitenden Gesundheitspersonals im Hospital Regional Universitario, Clínico und Costa del Sol und von 88 % des Personals im Materno Infantil unterstützt. Von dem viertägigen Streik sind insgesamt 30.000 Untersuchungen betroffen.

Obwohl die Bluttests nicht ausgesetzt wurden, informierten die Streikteilnehmer die Menschen darüber, dass sie nicht bearbeitet werden würden, und forderten sie auf, Beschwerde einzulegen. Mehrere Personen protestierten, als sie erfuhren, dass sie oder eine von ihnen begleitete Person sich nicht dem geplanten Test unterziehen können.

Eine Mutter beschloss, die Routineuntersuchung zu verschieben, der sich ihr Sohn vor einer Operation unterziehen muss. Ein Vater beklagte sich darüber, dass seine Tochter die Schule verpasst hatte, während er nicht zur Arbeit kam, um sie ins Krankenhaus zu bringen. Wie zu erwarten, sind die geplanten Routineuntersuchungen betroffen, nicht die dringenden Verfahren.

Onkologie-Patienten durchlaufen alle Tests

Alle Tests für onkologische Patienten wurden durchgeführt, da sie als Mindestdienstleistung angesehen werden. Der Radiologe Rafael Maese erklärte gegenüber SUR, dass die leitenden Gesundheitstechniker ein wesentlicher Bestandteil des öffentlichen Gesundheitswesens seien, da sie den Großteil der diagnostischen Tests durchführten. Während des Streiks wurden Transparente mit der Aufschrift «Ich mache eure MRTs» und andere Transparente gezeigt, die auf die Vernachlässigung durch die Gesundheits- und Finanzbehörden hinwiesen.