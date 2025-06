Rauchverbot an immer mehr Stränden in Málaga

Stadträtin Presi Aguilera (links) und ein Mitglied ihres Teams vor einem der Verbotsplakate, die in diesem Sommer an Playa Bonita zu sehen sind.

Keine Zigarettenstummel im Sand, keine Rauchschwaden in der Luft. Die Anti-Tabak-Welle an den Stränden der Provinz Málaga ist klar auf dem Vormarsch und es gibt inzwischen 19 rauchfreie Playas. Die Initiative wird von der andalusischen Landesregierung vorangetrieben und durch das andalusische Netz für Gesundheitsdienste und rauchfreie Räume verwaltet. Um einen öffentlichen Strand oder ein Schwimmbad in dieses Netz aufzunehmen, muss die betreffende Gemeindeverwaltung eine Reihe von Verpflichtungen unterschiedlichen Umfangs eingehen.

Auf Stufe eins verpflichtet sich die Gemeinde, das Bewusstsein der Menschen zu schärfen und sie über die Schäden des Tabakkonsums aufzuklären. Ab dieser Stufe ist die Bandbreite weiterer Verpflichtungen groß, recht bis hin zur Bronze-, Silber- oder Goldstufe. Auf diese Weise wächst die Zahl der rauchfreien Strände, denn es gibt immer mehr Gemeinden, die einen Schritt weiter gehen und nicht nur informieren und aufklären, sondern direkt ein Verbot aussprechen.

Dies ist der Fall in Benalmádena, das sich dem Netzwerk neu angeschlossen hat und die bekannte Bucht Playa Bonita zum rauchfreien Strand erklärt hat. In diesem Sommer, so Stadträtin Presi Aguilera, werden Schilder in verschiedenen Sprachen aufgestellt, die darauf hinweisen, dass es sich um einen rauchfreien Strand handelt. Sowohl der Konzessionär der Sonnenliegen als auch die Rettungsschwimmer werden mit eingebunden, so dass auch sie die Nutzer im Zweifelsfall orientieren können.

«Das ist eine gute Nachricht für die Gesundheit unserer Bürger und Besucher, und es ist auch eine gute Nachricht für unsere Strände. Es hat keinen Sinn, dass das Rathaus in die Reinigung der Strände investiert, wenn wir weiterhin Müll oder Zigarettenkippen wegwerfen», sagte Aguilera, die in diesem Sinne auch an das Miteinander appellierte: «Die Kinder kommen zum Spielen und können den Sand nicht voller Zigarettenkippen finden.»

Playa Bonita in Benalmádena ist Strand Nummer 19 ohne blauen Dunst in Málaga. Weitere Strände sind Playa Algarrobo in Algarrobo, La Rada in Estepona, El Faro, San Pedro de Alcántara und Playa de Venus in Marbella, Calahonda, El Bombo und La Cala in Mijas, die Strände Cenicero, Ferrara und Morche in Torrox sowie Almayate, Benajarafe, Caleta, Lagos, Mezquitilla, Torre del Mar und Valle Nizas in Vélez Málaga.

Ein kleiner Wermutstropfen: An den meisten dieser Strände wird nur dazu aufgerufen, nicht zu rauchen, es ist nicht ausdrücklich verboten und kann dementsprechend nicht sanktioniert werden. So erklärt die Stadtverwaltung von Mijas, die über drei rauchfreie Strände verfügt, dass «das Hauptziel dieser Initiative darin besteht, das Bewusstsein der Öffentlichkeit für die Vorteile zu schärfen, die Strände und Schwimmbäder frei von Tabakrauch zu halten, um nicht nur die Umwelt, sondern auch die eigene Gesundheit zu schützen. Die Initiative wurde mit einem erzieherischen und sozialen Ziel ins Leben gerufen».

Generell ist das Rauchen an diesen Stränden nicht strafbar, da es dazu einer Änderung der Gemeindeverordnung bedürfe.

Der größte Müll der Welt

Das andalusische Netzwerk für Gesundheitsdienste und rauchfreie Räume erinnert daran, dass Kippen die Hauptquelle für Abfälle in der Welt sind und dass ein Zigarettenstummel nicht biologisch abbaubar ist, vielmehr zwischen acht und zwölf Jahren braucht, um sich zu zersetzen. «Im Sand vergrabene Zigaretten können eine Verschmutzung über vier Stufen verursachen. Nachdem sie in den Boden und das Wasser gelangt sind, gehen sie in die Nahrungskette über und haben toxische Auswirkungen auf Tiere und Menschen«, so das Netzwerk.