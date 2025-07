Gegen den Kollaps des Verkehrs

Teilen

Für welches Verkehrskonzept sich eine Stadt entscheidet, sollte nicht von der Ideologie der regierenden Parteien, sondern von der Rationalität bestimmt sein. Großstädte sind natürlich anders zu betrachten als Kleinstädte. Angesichts der vor dem Kollaps stehenden Mehrzahl europäischer Städte ist es wohl eher der ruhende Verkehr, der den Verkehrsfluss behindert. Ergo braucht eigentlich jedes Haus seiner Mieterzahl entsprechend angemessenen Parkraum auf dem Grundstück und nicht auf der Straße.

In Spanien scheint sich in den Städten und Gemeinden die Meinung durchzusetzen, dass der Autoverkehr sukzessive aus den Zentren verbannt werden sollte. Das erscheint bei den eher engen Straßen und Gassen sowie kürzeren Fußwegen ein vernünftiges Verkehrskonzept zu sein. Es sollte auf jeden Fall das Prinzip des Miteinanders gelten. Denn man kann sehr wohl einen vernünftigen Individualverkehr unter der Berücksichtigung der Bedürfnisse aller Verkehrsteilnehmer schaffen.

Die Autofahrer zu verteufeln, die in der Regel weniger aus Lust am Fahren, sondern wegen eines rationalen Zwecks mit dem Kfz unterwegs sind, bringt jedenfalls eher Frust als Lust. Mittlerweile scheint allen Verkehrsteilnehmern und natürlich den -planern klar zu sein, dass die Überfüllung der Städte und Gemeinden, wie besonders in den Sommermonaten zu beobachten, extrem angestiegen ist und vernünftige Verkehrskonzepte höchste Dringlichkeit haben.

So könnte man etwa den ruhenden Verkehr weitgehend aus den Städten verbannen, indem in Abhängigkeit von der Stadtgröße an der Peripherie, aber in zumutbarer, fußläufiger Entfernung vom Zentrum kostenlose Großraumparkplätze angeboten und in den Innenstädten flächendeckend bewirtschaftete Kurzzeitplätze angeboten werden. Leider scheitert die Umsetzung solch einfacher Konzepte oft an der chronischen Unterfinanzierung der Gemeinden, die in den Autofahrern zwar ein Ärgernis, aber vor allem eine leicht anzuzapfende Einnahmequelle sehen.