Benefizkonzerte von Pequeño Grupo im Los Caracoles

Marlene Wörner Torrox Freitag, 9. Mai 2025

Nach dem überwältigenden Erfolg des Konzerts im April kehrt das beliebte Ensemble Pequeño Grupo am 10. Mai ins Restaurant Los Caracoles zurück. Das Event, das in Kooperation mit dem Lokal veranstaltet wird, hat zum Ziel, die SOS Kinderdörfer in Spanien zu unterstützen.

Los Caracoles del Sevillano lädt Musikliebhaber und Feinschmecker ein, am 10. Mai in einer idyllischen Umgebung zu feiern. Die Besucher dürfen sich auf ein köstliches 'All you can eat'-Buffet inklusive Getränken freuen.

Pequeño Grupo ist bekannt für seine energiegeladenen Auftritte und wird auch diesmal mit seinen musikalischen Darbietungen begeistern. Die Veranstaltung beginnt um 13 Uhr. Für den 17. und 24. Mai sind bereits weitere Konzerte im Los Caracoles geplant. Hervorzuheben ist der kostenlose Transfer von Nerja, der allen Gästen zur Verfügung steht. Mehr Info zu Transfer und Buffet sind unter Tel. 952 524 138 oder 607 630 713 erhältlich.

Eine gute Gelegenheit, einen schönen Tag mit Familie oder Freunden zu genießen und gleichzeitig etwas Gutes zu tun.