Was man alles beim Reisen mit Haustieren in Spanien beachten sollte

Spanien ist ein Land, das seine Haustiere liebt. Seit der Pandemie 2020 hat sich die Zahl der Haustiere erheblich vervielfacht, auf über neun Millionen Hunde, sechs Millionen Katzen, acht Millionen Fische und fünf Millionen Vögel: 38 Prozent mehr als in den letzten drei Jahren.

Um den Ansprüchen von Tierbesitzern gerecht zu werden, gibt es immer mehr 'pet-friendly' Reiseziele, Restaurants und Hotels, in denen die vierbeinigen Lieblinge willkommen sind. Einige Einrichtungen bieten sogar spezielle Menüs für Haustiere an. In Flugzeugen und Zügen kann man sie mitnehmen, aber das Auto ist die vorherrschende Option für Reisen mit Haustieren, und 82 Prozent der Hunde und Katzen, die reisen, tun dies in einem Fahrzeug. Letztlich ist es das, was den Nutzern die größte Freiheit bietet, sowohl bei der Wahl des Reiseziels und der Reisezeit als auch bei der Art und Weise, wie sie mit Haustieren reisen.

Für diesen Sommer rechnet die spanische Verkehrsbehörde (DGT) mit einem Rekord an Langstreckenfahrten auf spanischen Straßen, die 100 Millionen Fahrten übersteigen werden. Das bedeutet, dass ein beträchtlicher Teil davon mit Haustieren unternommen wird und die Kontrollmaßnahmen verstärkt werden, sodass eine unsachgemäße Beförderung eines Tieres zu erheblichen Geldstrafen führen kann.

Diese beste Art das Tier im Auto sicher mitzuführen ist das Sicherheitsgeschirr mit doppelter Befestigung

Den Daten des Automobilclubs RACE zufolge befördert jeder fünfte Autofahrer sein Haustier ohne Schutzsystem. Von denjenigen, die dies tun, haben 87 Prozent ein Rückhaltesystem, 11 Prozent befördern den Hund im Kofferraum – allerdings lose und ohne Gitter, das ihn vom Fahrgastraum trennt – und 1 Prozent befördert das Tier in den Armen eines Beifahrers. Letzteres ist praktisch dasselbe wie gar keine Haltevorrichtung zu haben.

Es ist wichtig, die physischen Gesetze bei einem Verkehrsunfall zu berücksichtigen, bei dem mehrere gegensätzliche Kräfte aufeinander treffen. Ein ungesichertes Objekt erhöht seine Masse mit der Geschwindigkeit, und bei einem Unfall mit 50 km/h wird diese um das 35-fache erhöht. Das heißt, ein kleiner Hund mit einem Gewicht von 10 kg wird zu einem 350 kg schweren Körper, der herausgeschleudert wird und tödliche Verletzungen bei den Insassen verursachen kann.

Obwohl die überwiegende Mehrheit der Autofahrer (91 Prozent) der Meinung ist, dass die Beförderung von Tieren ohne Gurte im Fahrgastraum gefährlich ist, macht es mehr als die Hälfte von ihnen nicht richtig, so die DGT.

Es gibt verschiedene Rückhaltesysteme für Tiere, die je nach Größe und Gewicht des Tieres variieren. Am weitesten verbreitet ist das Sicherheitsgeschirr, das über den Sicherheitsgurthalter oder die Isofix-Verankerungspunkte der Autositze im Auto verankert wird. Laut RACE sind Einfachhaken nicht zu empfehlen, da sie instabil sind und ihr Karabiner brechen könnte, insbesondere bei Hunden mit einem Gewicht von mehr als 20 Kilo. Vorzuziehen sind solche mit doppelter Befestigung, da sie widerstandsfähiger sind und die Kräfte bei einem Unfall besser verteilen. Diese Systeme sollten immer mit einem Geschirr und nicht mit einem Halsband verwendet werden, da dieses schwere Schäden an der Wirbelsäule oder am Hals des Tieres verursachen könnte.

Ein weiteres Rückhaltesystem, das eher für größere Tiere geeignet ist, ist das Trenngitter. Dies ist eine Option für Fahrzeuge mit großem Kofferraum, ob SUV oder Kombi, und verhindert, dass der Hund in den Fahrgastraum gelangt und den Fahrer stört. Das Problem bei diesem System ist, dass das Tier im Falle eines Aufpralls nicht gesichert ist und gegen den Innenraum geschleudert wird. Am sichersten sind Systeme, die vom Autodach bis zum Boden des Kofferraums reichen und der DIN-75410-Norm entsprechen.

Eine weitere Möglichkeit, ein Haustier im Innenraum zu sichern, ist eine Transportbox. Hier ist es wichtig, in eine hochwertige Box zu investieren, die der Größe unseres Haustieres entspricht. Der Kauf einer minderwertigen Kunststoffbox kann dazu führen, dass sie bei einem Unfall zerbricht, was auch passieren kann, wenn sie mit dem Sicherheitsgurt befestigt wird.

Die richtige Position für eine Transportbox im Auto ist auf dem Boden des Fahrzeugs zwischen den Vorder- und Rücksitzen. Dies wird in der Regel bei kleineren Tieren gemacht, die in diese Position passen. Bei größeren Tieren ist es ideal, sie quer zur Fahrtrichtung im Kofferraum zu transportieren.

Die DGT weist jedoch darauf hin, dass der Kofferraum aufgrund der vorgesehenen Kompressionszonen, in denen ein Auto seine Struktur verformt, um Stöße zu absorbieren, ein gefährlicher Ort sein kann.

Reisekrankheit vorbeugen

Nachdem wir das geeignete Rückhaltesystem für das Haustier ausgewählt haben, sollten wir einige praktische Tipps für das Reisen mit ihm beachten.

Tiere neigen zu Reisekrankheit, daher ist es besser, sie vor der Fahrt nicht oder nur wenig zu füttern, um Erbrechen zu vermeiden. Idealerweise sollten sie schon als Welpen an Autofahrten gewöhnt worden sein, damit sie diese besser vertragen. Katzen profitieren davon, wenn ihre Transportbox abgedeckt ist, wie man es auch bei Vögeln machen würde. In jedem Fall kann ein Tierarzt Ihnen ein Beruhigungsmittel oder Antiemetika verschreiben, um die Reise erträglicher zu machen.

Es wird empfohlen, alle zwei Stunden eine Pause einzulegen, damit die Tiere sich bewegen und ihre Notdurft verrichten können, bevor Sie die Fahrt fortsetzen. Außerdem ist es wichtig, sie an der Leine zu halten, damit sie nicht plötzlich losrennen und andere Autos gefährden.

Was die Sauberkeit des Innenraums angeht, so sind Haare und Erbrochenes zwei Schmutzquellen, die man berücksichtigen muss, wenn man mit Haustieren reist. Am effektivsten, um die Polster sauber zu halten, ist es, den Bereich, in dem sich das Tier aufhält, mit einem leicht zu reinigenden oder zu entfernenden Bezug auszustatten. Wenn Sie diese Tipps befolgen, kommen Sie gesund und sauber an Ihrem Ziel an.