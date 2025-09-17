Restaurant El Pimpi in Málaga als das schönste Restaurant Spaniens bewertet

Juan Soto Málaga Mittwoch, 17. September 2025 Teilen

Bei der Auswahl eines Restaurants spielen nicht nur die Speisekarte und das gastronomische Angebot eine wichtige Rolle. Auch die Atmosphäre, die Dekoration und der typische Stil sind zu berücksichtigen. Deshalb ist die Tatsache, dass die Kunden, die es besucht haben, es als das schönste Restaurant Spaniens anerkannt haben, ein Pluspunkt, der hervorgehoben werden sollte. In diesem Jahr wurde diese Ehre einem Restaurant in Málaga zuteil, das von seinen eigenen Gästen als das schönste Restaurant des ganzen Landes bewertet wurde.

Es handelt sich dabei um die Bodega El Pimpi, eine lebendige Geschichte des Gastgewerbes in Málaga und ein Muss für Besucher und Einheimische gleichermaßen. Das in der Calle Alcazabilla gelegene Lokal hat 629 Nachrichten mit dem Wort «nett» erhalten. Dahinter folgen Perrachica in Madrid und Alfileritos 24 in Toledo, so die Rangliste des Reiseportals Holidayguru, die auf den auf Tripadvisor veröffentlichten Meinungen basiert.

Neben «schön» sind die Worte «typisch» und «nett» in Bezug auf den Service und «Museum» und «Fässer» in Bezug auf das, was man im Inneren finden kann, die am häufigsten wiederholten Wörter der Nutzer. Sie erwähnen auch die gute Lage in der Nähe der Alcazaba und des Picasso-Museums.

Die Top 10 werden komplettiert durch San Tommaso aus Valencia, Jardín del Califa aus Vejer de la Frontera, Habanera, Los Montes de Galicia und Amazónico aus Madrid, El Nacional aus Barcelona und La Abadía aus Toledo.

Um diese Rangliste zu erstellen, haben die Verantwortlichen des Portals alle Restaurants in Spanien, die auf der Website Tripadvisor.es aufgeführt sind, analysiert und gezählt, wie oft sie von den Nutzern als «nett» bewertet wurden, wobei sie die Anzahl der Erwähnungen von der höchsten zur niedrigsten Zahl geordnet haben und die Top 10 ausgewählt haben.

Ein halbes Jahrhundert Geschichte

Die Bodega El Pimpi ist eines der klassischsten und historischsten Lokale der Hauptstadt. Es öffnete ihre Türen am 5. August 1971 und ist seit mehr als einem halben Jahrhundert ein Anziehungspunkt für Besucher aller Art. Ästhetisch zeichnet es sich durch die vielen natürlichen Pflanzen im Inneren, die historische Bar und die große Sammlung alter Fotos und Fliesen aus, die seine Wände schmücken. Und natürlich die Reihe von Weinfässern, die zu einer Ikone der Stadt geworden sind.

Aber es ist nicht nur wegen seiner Ästhetik schön, El Pimpi ist eines jener Unternehmen, die sich den Produkten aus Málaga verschrieben haben. Als Teil des Werbesiegels Sabor a Málaga verfügt es über einen eigenen Gemüsegarten, aus dem es täglich seine Produkte bezieht, und bereitet zahlreiche Rezepte zu, bei denen lokale Produkte die Grundlage des Erfolgs sind.