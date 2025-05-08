Was ist zu tun bei Haarausfall?

PELUQUERÍA PERFECT MARBELLA Donnerstag, 8. Mai 2025 Teilen

Immer wieder kommen viele Menschen, vor allem Frauen, zu uns, die schwer mit Haarausfall zu kämpfen haben. Daher möchten wir das Thema an dieser Stelle wieder einmal ansprechen.

Haarausfall kann viele Gründe haben, die nicht immer mit den saisonalen Veränderungen im Frühling oder Herbst zu tun haben. Der Verlust von 80-100 Haaren pro Tag kann als normal bezeichnet werden. Bei saisonal bedingtem Haarausfall, der etwa 6 Wochen dauert, kann es auch leicht die doppelte Menge sein. In dieser Zeit sollte man die Haarwurzeln mit Vitaminampullen und Tonics versorgen.

Bei extremem Haarausfall, wie er vor allem seit einigen Jahren häufiger auftritt, gehen sogar bis 600-1000 Haare aus; die Phase dauert ebenfalls rund 6 Wochen.

Viele bekommen erst einmal Panik, wenn sie beim Haarebürsten auf einmal ganze Büschel in der Hand haben, was natürlich sehr verständlich ist. Wichtig ist aber zunächst einmal, einige Faktoren definitiv auszuschließen, wie z.B.

- Magnesiummangel

- Blutarmut

- Pilzbefall der Kopfhaut

- Stress

- hormonelle Störungen,

- um nur einige zu nennen.

Neueste Studien zeigen, dass außergewöhnlich viele Menschen, vor allem Frauen, nach einer Covid-Erkrankung oder Impfung (ca. 3 Monate danach) an diesem sehr starken Haarausfall leiden.

Wichtig ist, sich nicht verrückt zu machen und vor allem nicht in eine depressive Stimmung zu verfallen, was sehr leicht passieren kann. Seien Sie beruhigt, die Haare wachsen alle wieder nach – manchmal jedoch etwas anders als vorher: Auf einmal hat man Locken, obwohl das Haar bisher glatt war, oder umgekehrt.Auch dass die Haare ungewöhnlich hart werden, kommt häufiger vor. Leider dauert das Nachwachsen seine Zeit und man muss erstmal lernen, mit der 'neuen Haarsituation' umzugehen. Nach einer Eingewöhnungsphase ist dies jedoch leichter als viele denken; manche empfinden die Typveränderung im Nachhinein sogar als positiv.

Ein neuer, an die neue Haarstruktur angepasster Haarschnitt ist oft schon die halbe Miete.

Wir bei Peluqueria Perfect Marbella beraten sie sehr gerne bei der Wahl Ihrer neuen Frisur und geben Ihnen Tipps, wie man die Haarwurzeln am besten versorgt, damit neue Haare kräftig nachwachsen.

Kontakt:

Peluquería Perfect Marbella

Calle del Fuerte, 4

29602 Marbella

Tel: +34 952 92 55 09

Geöffnet Mo. bis Fr. 10 bis 17 Uhr

Web: peluqueria-perfect-marbella.negocio.site