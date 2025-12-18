Alles, was Sie über das subventionierte Spanien-Ticket für Züge und Busse wissen müssen, das Mitte Januar eingeführt wird

Edurne Martínez Madrid Donnerstag, 18. Dezember 2025 Teilen

Der Ermäßigungsplan der spanischen Regierung für öffentliche Verkehrsmittel war sehr erfolgreich, sollte aber in diesem Jahr auslaufen. Da diese im September 2022 eingeführte Maßnahme in der Bevölkerung großen Anklang fand, kündigte Ministerpräsident Pedro Sánchez auf einer Pressekonferenz an, dass die Ermäßigungen für den öffentlichen Nahverkehr bis 2026 beibehalten werden sollen.

In seiner Rede kündigte der Premierminister auch an, dass die Regierung in einigen Wochen das neue Ticket auf den Markt bringen wird, der nachhaltige Verkehrsmittel und erschwingliche Fahrten für die Mittelschicht fördern soll.

Was bedeutet das Spanien-Ticket?

Dieses System wird auf nationaler Ebene funktionieren und es den Einwohnern Spaniens ermöglichen, alle staatlichen Cercanías (Nahverkehrszüge), Media Distancia (Mittelstreckenzüge) und Busse für einen Pauschalbetrag von 60 Euro pro Monat für Erwachsene und 30 Euro pro Monat für Personen unter 26 Jahren zu nutzen.

Der Verkehrsminister Óscar Puente hat bestätigt, dass die bisherigen Ermäßigungen um ein weiteres Jahr «verlängert» werden, was bedeutet, dass dieses Ticket «ein neues Produkt ist, abgesehen von dem, was bereits existiert». Mit anderen Worten: Die Cercanías und die Fahrkarten für mittlere Entfernungen werden mit demselben Rabattmodell wie 2024 weiterbestehen.

Wann tritt das neue Ticket in Kraft?

Wenn keine unvorhergesehenen Ereignisse oder Überraschungen in letzter Minute eintreten, wird das Ticket «in der zweiten Januarhälfte» in Kraft treten, wie Ministerpräsident Sánchez bestätigte. Minister Puente wurde in einem Interview mit dem Fernsehsender TVE konkreter und gab an, dass das neue Abonnement ab dem 19. Januar erhältlich sein wird.

Wann wird die Maßnahme genehmigt?

Ziel der Regierung ist es, das Gesetz durch ein königliches Dekret in der letzten Parlamentssitzung des Jahres zu verabschieden, die voraussichtlich am kommenden Dienstag, dem 23. Dezember, stattfinden wird, auch wenn der Termin noch nicht feststeht.

Wer wird davon profitieren?

Nach Schätzungen der Regierung werden etwa zwei Millionen Nutzer das neue Ticket nutzen können, mit dem sie bis zu 60 % ihrer monatlichen Ausgaben für den öffentlichen Nahverkehr einsparen können. «Die Einsparungen für viele Familien werden offensichtlich sein», sagte Sánchez.

Kann das Ticket auch für U-Bahnen genutzt werden?

Die Idee von Sánchez ist, dass die Regionen und Gemeinden «schrittweise» der Maßnahme beitreten, so dass alle öffentlichen Verkehrsmittel, wie die Metro oder die städtischen Busse, Teil des Spanien-Tickets sind.

Sind Fahrten mit dem Hochgeschwindigkeitszug AVE eingeschlossen?

Nein. Daas Ticket wird in mehreren Phasen eingeführt. In der ersten Phase werden nur die staatlichen öffentlichen Verkehrsmittel einbezogen, d. h. die Cercanías-Züge, die Mittelstreckenzüge und die staatlichen Busse. Die Hochgeschwindigkeitszüge AVE und Avlo werden vorerst nicht einbezogen. Es wird jedoch angestrebt, in der zweiten Phase auch Subventionen für den öffentlichen Nahverkehr in Form von U-Bahnen und Stadtbussen zu gewähren, was jedoch von der Koordinierung zwischen den verschiedenen Verwaltungen abhängt.

Ist dies eine bahnbrechende Maßnahme?

Im Januar erklärte Minister Óscar Puente, dass sein Ministerium eine Initiative dieser Art nach dem Vorbild der in Deutschland und Österreich durchgeführten Initiativen prüfe. Die Studie zur Einführung dieses einheitlichen Tickets wurde in Zusammenarbeit mit dem öffentlichen Unternehmen Ineco durchgeführt, das für die Studie rund 950.000 Euro erhielt.