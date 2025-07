Fall Koldo: Cerdán legt gegen seine Inhaftierung Berufung ein

Mateo Balín Madrid Donnerstag, 3. Juli 2025 Compartir

Drei Tage nach seiner Inhaftierung ohne Kaution hat der Anwalt von Santos Cerdán, Benet Salellas, Berufung gegen die Entscheidung des Richters des Obersten Gerichtshofs, Leopoldo Puente, eingelegt, ihn wegen der Gefahr der Zerstörung von Beweisen im «Fall Koldo» zu inhaftieren. Der Verteidiger hat sich direkt an die aus drei Mitgliedern bestehende Kammer gewandt, die für die Überprüfung der richterlichen Anordnung zuständig ist, um die «sofortige» Freilassung seines Mandanten zu beantragen, da es keine «ausreichenden Beweise» gegen ihn gebe, um ihn im Gefängnis von Soto del Real, nördlich der Hauptstadt Madrid, zu behalten.

Die Verteidigung des ehemaligen PSOE-Sekretärs, der bis vor drei Wochen für die Organisation zuständig war, argumentiert, dass es sich um eine «vorläufige Inhaftierung ohne ausreichende Beweise für eine Straftat» handele und daher «mit der Unschuldsvermutung unvereinbar» sei. In Bezug auf die angebliche Manipulation öffentlicher Bauvorhaben beharrt sie darauf, dass er «ein Mittler zwischen der Partei und der Regierung» gewesen sei, weshalb er sich «in den Monaten und Wochen vor dem Wahlkampf für mehrere Bauvorhaben interessiert habe, weil er einige stillgelegte Bauvorhaben freigeben musste».

In diesem Sinne versicherte die Verteidigung, dass der Richter die von Cerdán vor Gericht gegebene Erklärung missverstanden habe, als die in ihrem Abschlussbericht angab, dass «die öffentlichen Arbeiten nicht das Interesse der Bürger verfolgt hätten, sondern die 'Wahlvorteile, die die Ausschreibung oder Ausführung dieser Arbeiten für seine Partei darstellen könnten'». «Cerdán erklärte, wie stolz er sei, dass es ihm gelungen sei, die Arbeiten an der N-121A zu reaktivieren, einer Straße in Navarra, auf der jedes Jahr drei oder vier Menschen starben, und dass seit den Arbeiten niemand mehr ums Leben gekommen sei», erwiderte die Verteidigung.