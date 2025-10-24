Lkw-Fahrer in der Provinz Córdoba nach Reifenpanne mit Kokain erwischt

Europa Press Córdoba Freitag, 24. Oktober 2025 Teilen

Die Guardia Civil hat einen 37-jährigen Mann angezeigt, der bei Kilometer 422 der Autobahn A-4 in der Provinz Córdoba mit einem Lastwagen unterwegs war und dabei Kokain konsumierte.

Wie die Polizeieinheit in einer Mitteilung berichtet, ereigneten sich die Ereignisse am vergangenen Mittwoch, dem 1. Oktober, gegen 18.00 Uhr, als eine Patrouille der Guardia Civil, die für die Verkehrsüberwachung auf der Autobahn A-4 zuständig ist, mehrere Anrufe erhielt, die auf einen geplatzten Lkw-Reifen auf der Straße bei Kilometer 422 hinwiesen.

Nachdem der Reifen entfernt worden war, um die Gefahr zu beseitigen, und der Lastwagen geortet worden war, stellten die Beamten der Guardia Civil fest, dass der 37-jährige Fahrer im Führerhaus Kokain konsumiert hatte, ohne auf die Gefahr zu achten.

Stilllegung des Fahrzeugs

Aus all diesen Gründen wurde er wegen Nichtentfernens des Reifens von der Straße, wegen Drogenkonsums und -besitzes sowie wegen Fahrens mit Drogen im Blut angezeigt, und das Fahrzeug wurde stillgelegt.

Nach Angaben der Guardia Civil könnten die Strafen für den beschriebenen Sachverhalt sich auf 1.680 Euro belaufen und zum Verlust von sechs Punkten (von insgesamt 12 Punkten) im Führerschein führen. Aus diesem Grund betonte die Guardia Civil, dass sich der Konsum von Alkohol und Drogen «negativ» auf die physischen und kognitiven Fähigkeiten der Fahrer auswirkt und die Wahrscheinlichkeit, einen Verkehrsunfall zu erleiden, «exponentiell» erhöht.