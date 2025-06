Oberster spanischer Gerichtshof verhängt keine Gefängnisstrafen für Ábalos und Koldo

Der ehemalige Verkehrsminister José Luis Ábalos bei seiner Ankunft am Obersten Gerichtshof in Madrid am Montag.

Der Richter des Obersten Gerichtshofs Leopoldo Puente hat am Montag beschlossen, dass sowohl José Luis Ábalos als auch Koldo García, die nach dem Polizeibericht, der ihnen die mutmaßliche Entgegennahme von Bestechungsgeldern für die Manipulation von öffentlichen Aufträgen vorwirft, vorläufig freigelassen werden. Der Richter ist den Kriterien der Anti-Korruptions-Staatsanwaltschaft gefolgt und hält die gleichen Vorsichtsmaßnahmen aufrecht, die bereits gegen sie verhängt wurden. Das heißt, der Entzug ihrer Pässe, ein Verbot, das Staatsgebiet zu verlassen, und das vierzehntägige Erscheinen vor der Justizbehörde.

Puente hat den Antrag der Staatsanwaltschaft unter Führung der Verteidiger der Partido Popular abgelehnt, die beiden Angeklagten wegen Wiederholungsgefahr in Untersuchungshaft zu nehmen. Dieser Antrag wurde gestellt, nachdem die so genannten «vistillas» nach Abschluss der Vernehmungen abgehalten wurden, zunächst im Fall von Ábalos, der eine Stunde lang aussagte, und dann im Fall von García, der von seinem Recht Gebrauch machte, nicht auszusagen.

Die Entscheidung des Richters, die von der Anti-Korruptions-Staatsanwaltschaft unterstützt wird, und das Ergebnis der Anhörungen haben der Regierung und der PSOE eine Atempause verschafft. Zumindest für den Moment. José Luis Ábalos hat sich entschlossen, vorerst nicht auszupacken, nachdem er vor dem Ermittler alles abgestritten hat, wie im Gerichtssaal anwesende Rechtsquellen berichteten. Puente hatte ihn erneut als Angeklagten vorgeladen, nachdem der letzte Bericht der Anti-Korruptionseinheit der Guardia Civil UCO mit den von Koldo García aufgezeichneten Tonaufnahmen seine Beteiligung an dem Komplott der Manipulation öffentlicher Arbeiten bestätigt hatte.

Der ehemalige Minister versicherte dem Ermittler zwar, dass er in dem Fall mitarbeiten wolle, leugnete aber schließlich alle Vorwürfe und versicherte dem Obersten Gerichtshof, dass es kein Komplott gebe und dass sich selbst nicht in den Aufnahmen wiedererkenne, in denen seine Stimme zu hören ist, wie er zusammen mit Koldo und Santos Cerdán der angeblichen Verteilung der Gelder der Baufirmen zustimmt. Außerdem unterstellte er, dass diese Audios manipuliert worden sein könnten.

Diese neue entlastende Erklärung, in der er auch bestritt, dass Cerdán versucht habe, Einfluss auf die Auftragsvergaben zu nehmen, war die x-te Änderung des Drehbuchs in seiner Verteidigungsstrategie. Die Erklärungen, die er nach der Durchsuchung seiner Wohnung in Valencia gegenüber dem Sender Cadena Ser abgab, öffneten die Tür zur Anerkennung der Fakten. Ábalos stellte sich als Opfer von Koldo und Cerdán dar, die ihre kriminielle Dynamik, die in Navarra durch die Manipulation von Verträgen entstanden war, in das Verkehrsministerium, das er von 2018 bis 2021 leitete, eingebracht hatten.

Koldo García, der am Montag erfolglos um eine Verschiebung seiner Aussage um einen Monat gebeten hatte, nachdem die Anwältin Leticia de la Hoz in den letzten Stunden seine Verteidigung übernommen hatte, begab sich schließlich zum Obersten Gerichtshof, nachdem Richter Puente ihn gewarnt hatte, dass er seine Verhaftung anordnen könne, wenn er nicht erscheine. Der ehemalige Berater von Ábalos im Verkehrsministerium hat sich auf sein Recht berufen, nicht auszusagen. «Es gibt noch viele Verfahren, die durchgeführt werden müssen, und im Moment müssen wir ruhig bleiben», sagte Koldo García, als er seinen Auftritt vor dem Obersten Gerichtshof verließ.

Im Fall von Santos Cerdán, der am kommenden Montag vor Gericht stehen wird, hat die rechte Hand von Pedro Sánchez in der PSOE bis vor zwei Wochen um einige Tage mehr Zeit gebeten, um seine Verteidigung vorzubereiten und will vor dem Richter aussagen. Er bereitet sich bereits auf seine Vernehmung vor, um alles zu leugnen, trotz der Tonbandaufnahmen von Koldo García, die ihn als einen der Hauptakteure der Manipulationen bei öffentlichen Aufträgen ausweisen, da er die Provisionen verwaltete, die sowohl Ábalos als auch sein Berater im Verkehrsbereich erhalten haben sollen, wie die UCO in ihrem Bericht vom 5. Juni ausführte.