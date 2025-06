Korruptionsfall Koldo: Cerdán legt sein Mandat als Abgeordneter im spanischen Parlament nieder

Miguel Ángel Alfonso Madrid Montag, 16. Juni 2025 Compartir

Santos Cerdán ist nicht mehr Mitglied des Parlaments. Der ehemalige Organisationssekretär der PSOE hat sein Mandat als Parlamantsabgeordenter am heutigen Montag niedergelegt, wie er letzte Woche angekündigt hatte, als er nach der Veröffentlichung des UCO-Berichts, der ihn als einen der mutmaßlichen Beteiligten am so genannten «Koldo-Komplott» ausweist, von seinen Ämtern in der Partei zurücktrat. Mit diesem Schritt verliert der ehemalige PSOE-Politiker seine Immunität vor Strafverfolgung und macht den Weg frei für den Ermittler des Obersten Gerichtshofs, der eine Durchsuchung seiner Wohnung anordnet.

Die Ankündigung der Niederlegung seines Mandatas kam überraschend, denn Stunden zuvor hatte er noch erklärt, dass er sein Mandat als Abgeordneter am Montag kommender Woche niederlegen wolle. Cerdán wird am 25. Juni vor dem Richter des Obersten Gerichtshofs erscheinen.

Die Nachricht, dass der ehemalige PSOE-Abgeordnete sein Mandat nicht abgeben würde, sorgte am vergangenen Freitag für Verunsicherung in der Parteiführung, insbesondere aufgrund des Präzedenzfalls José Luis Ábalos, der sich weigerte, sein Mandat abzugeben und der Gemischten Fraktion beitrat. Parallel dazu hat Cerdán heute Morgen die Aussetzung seiner Mitgliedschaft in der PSOE beantragt, nachdem er zum Rücktritt als Organisationssekretär gezwungen worden war, um zu vermeiden, dass die Partei ihn zum Austritt zwingen muss, wie es bei Ábalos geschehen ist.

Da Cerdán nicht mehr Mitglied des Parlaments ist, könnte der Richter des Obersten Gerichtshofs jederzeit eine Hausdurchsuchung bei ihm anordnen, ihn festnehmen oder direkt den «freiwilligen» Termin vom 25. Juni auf ein anderes Datum verlegen, da es sich nicht mehr um eine «Einladung» zur Aussage handelt.